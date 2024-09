„Nagyon jó érzés” – Kalmár Zsolt 10 hónap után újra a pályán

A 29 éves Kalmár Zsolt tavaly augusztusban szerződött Dunaszerdahelyről Fehérvárra, de november 26-án megsérült a térde a Kecskemét elleni bajnokin, és azóta nem szerepelhetett, az Európa-bajnokságot is ki kellett emiatt hagynia (másodszor maradt le a tornáról sérülés miatt), kétszer is megműtötték. Vasárnap a Puskás Akadémia elleni, 3–0-ra elveszített meccsen tért vissza a Fehérvárba, a 76. percben állt be az egyébként a szünetben Holender Filipet váltó Kovács Mátyás helyére.

„Nagyon jó érzés volt közel 10 hónap kihagyás után ismét pályára lépni. Kemény munka áll mögöttem és szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki mellettem állt ebben a nehéz időszakban és természetesen a Vidi vezetőségének és szakmai stábjának is, akik végig türelmesek voltak velem szemben. Nehéz volt kivárni azt az időszakot, amikor újra elkezdhettem futni és együtt edzeni a csapattal, de szerencsére ez már a múlté és ma este újra pályára léphettem. Az biztos, hogy kell még néhány meccs, hogy felvegyem a ritmust. Sajnos a Puskás Akadémia elleni meccsünk nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, pedig 0-0-nál és 1–0-nál is voltak helyzeteink, de ezeket nem tudtuk gólra váltani. Ez volt ma este a két csapat közt a különbség, hogy ők gólokat szereztek a helyzeteikből, mi pedig nem. Ahhoz, hogy az ilyen mérkőzéseken pontot, pontokat szerezzünk, be kell rúgnunk a helyzeteinket” – értékelt a lefújás után Kalmár Zsolt.

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Fehérvár FC 3–0 (Colley 12., Nissilä 62., Levi 78.)

Felcsút, Pancho Aréna, 2058 néző. Vezette: Káprály