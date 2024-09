Csongvai Áron: A realitást tükrözik az eddigi eredményeink

Hét forduló után a tökéletes középcsapat képét mutatja a Fehérvár FC az NB I-ben: a hetedik helyen áll a 12 csapatos mezőnyben, két-két győzelem és vereség mellett három döntetlenje van, tehát a mérleg ötvenszázalékos. Ez vajon sikernek, kudarcnak vagy realitásnak tekinthető annál a csapatnál, amely az előző bajnokságban negyedik lett, de a nyáron sokat gyengült a kerete? Erről kérdeztük Csongvai Áront, a fehérváriak csapatkapitányát.

„Azt gondolom, hogy miután jelentősen átalakult a keretünk a nyáron, természetes, hogy az elvárásokat is ahhoz kellett igazítani – válaszolta lapunknak a 23 esztendős labdarúgó. – Sok olyan futballistánk távozott ebben az átigazolási időszakban Tóth Balázs kapussal bezárólag, akik meghatározó játékosok, alapemberek voltak. Új, fiatal labdarúgókat kellett beépítenünk a csapatba, ami sohasem megy egyik pillanatról a másikra. Így már eleve úgy készültem az idényre, hogy sokkal nehezebb lesz, mint korábban, főleg az elején. Az eddigi eredményeink a realitást tükrözik. Nem vagyok elégedetlen, ám feltétlenül elégedett sem, egyébként is olyan ember vagyok, aki a középszinttel sohasem elégszik meg. Szeretnék nem csupán a bennmaradásért, hanem jelentősebb célokért is küzdeni az együttessel.”

Kérdeztük arról is, hogyan tudták kezelni az új helyzetet az öltözőben, hogy folyamatosan távoznak a fontos játékosok.

„Az előző bajnokságban sok örömteli pillanatban volt részünk, hajszál híján elértük a dobogót, majd európai kupában szerepelhettünk. A távozók nemcsak a pályán, hanem azon kívül is fontos szerepet játszottak a közösség életében. De természetesen tudjuk azt is, hogy ilyen a futball. Úgy fogjuk fel, hogy most új helyzet van, ebben kell a lehető legjobban dolgozni. Nem kesergünk, hanem pozitívan állunk hozzá a munkához” – mondta Csongvai Áron.

Eddig az évadban a Fehérvárnál gyűlt össze a legtöbb „fiatalperc”.

„Örömteli, hogy sok játéklehetőség jut nálunk a fiataloknak, a keret mintegy felét érinti a szövetség fiatalszabálya – folytatta a csapatkapitány. – Alapvetően tehát ez pozitív, ám voltak olyan meccseink, amelyeken jobb eredményt érhettünk volna el, ha kicsit több a rutinunk. De meccsről meccsre fejlődnek a fiatalabb játékosaink.”

Az előző fordulóban a Fehérvár 3–0-ra kikapott Felcsúton a Puskás Akadémiától. Belefér ebben a helyzetben akár a háromgólos vereség is a jelenlegi éllovas Puskás Akadémia ellen?

„Semmiképpen! – vágta rá Csongvai Áron. – A felcsútiak elleni meccs nekünk egyébként is mindig kiemelten fontos, hiszen vármegyei rangadó. Ám nekünk minden összecsapáson három pontra van szükségünk, és ha nem úgy mennénk ki a pályára bárki ellen, hogy ez a célunk, máris vesztes pozícióból indulnánk. Háromgólos vereség után furán hangozhat, de tényleg volt keresnivalónk a mérkőzésen, ki lehet emelni pozitívumokat, dolgoztunk ki helyzeteket, csak túl sokat hibáztunk, ezekből már a következő meccsre tanulunk. A Puskás Akadémia elleni bajnokit kisiklásnak tartom.”

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Szeptember 20., péntek

MTK Budapest–Ferencvárosi TC 1–3

Szeptember 21., szombat

ZTE FC–Kecskeméti TE 2–1

Újpest FC–DVTK 0–0

Nyíregyháza Spartacus FC–DVSC 3–2

Szeptember 22., vasárnap

Puskás Akadémia–Fehérvár FC 3–0

ETO FC Győr–Paksi FC 2–1

8. FORDULÓ

Szeptember 27., péntek

20.00: Újpest FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

Szeptember 28., szombat

15.00: DVTK–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Kecskeméti TE–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: DVSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Szeptember 29., vasárnap

15.30: Fehérvár FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)