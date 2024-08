Tosin Kehinde: Sokat vártam erre a gólra, de megérte!

– Hogy aludt a derbit követően?!

– Nagyon jól – vágta rá lapunknak adott interjújában Tosin Kehinde, a Ferencváros 26 esztendős légiósa, akinek góljával sorozatban tizenhetedik derbijét nyerték meg a zöld-fehérek.

– Azt hittem nehezen jött álom a szemére egy ilyen este után…

– Kétségtelen, jó ideig forgolódtam, de olyan kellemes érzések voltak bennem, amit egyszer élete során mindenkinek át kellene élnie. Magam is azt hittem, hogy hajnalig a plafont nézem majd, de végül még a megszokottnál is könnyebben aludtam el.

– A hatvankettedik percben Adama Traoréval és Habib Maigával közösen álltak be. Látszott, mielőtt a pályára futott, Pascal Jansen vezetőedző valamit még a fülébe súgott. Lehet tudni, mit mondott?

– Csak annyit, hogy a lehető legtöbbet támadjam a kaput. A „direkt” kifejezést használta, azaz hogy első szándékból támadjam a kaput, ne akarjak mindenáron passzolni.

– Elnézve a gólját, megfogadta a tanácsát.

– Amikor a bal oldalon a felezővonal közelében Kadytól megkaptam a labdát, csak az járt a fejemben, hogy a lehető leggyorsabban felérjek az újpesti kapu elé. Megiramodtam a labdával, figyeltem a velem szemben álló védő mozgását, és csak arra összpontosítottam, hogy valahogyan lövőhelyzetet alakítsak ki.

– Középen Varga Barnabás és Adama Traoré is érkezett, nem is fordult meg a fejében, hogy középre adja a labdát?

– Őszintén?! Nem. Úgy éreztem, ha oda kerülök, ezúttal mindenképpen lőni kell. Nem tudom honnan jött ez a megérzés, de végül is a lényeg, hogy bejött. Amikor a labda elhagyta a lábamat, éreztem, tökéletes helyre megy, nehéz lesz védeni. Ezt követően már csak arra emlékszem, hogy a kupac alján a túlélésért küzdök.

– Pechjére a kispadhoz közeli szögletzászló irányába indult ünnepelni, így nem csak a pályán lévők, a cserepadon ülők is maguk alá temették.

– Megijedtem, hogy nem kapok rendesen levegőt, de ha ez az ára egy ilyen gólnak, ám legyen…! Állok elébe. Álmodni sem mertem róla, hogy első ferencvárosi gólomat éppen egy derbin szerzem, és ekkora eufóriát okoz majd.

– Kiböjtölte ezt a találatot, hiszen több mint egy éve érkezett az Üllői útra.

– Nehéz időszakon vagyok túl. Miután aláírtam a Ferencvároshoz, olyan balszerencsés voltam, hogy az első felkészülési mérkőzésünkön megsérültem és operálni is kellett. A sérülés sosem jön jókor, de hogy az első edzőmeccsen ilyen peches legyek… Amikor kiderült a diagnózis, hirtelen nem akartam elhinni. A felépülésem több mint öt hónapot vett igénybe, de végig hittem benne, eljön az én időm. Sokat vártam erre a gólra, de megérte!

– A győztes derbit követően milyen volt a hangulat az öltözőben? Ha jól sejtem, ott is kapott még néhány vállveregetést.

– Az öltözőbe érve ünnepeltünk, énekeltünk kicsit, és mindenki gratulált a fontos gólhoz. Mindenki tudta, nem csak a klub számára volt ez különösen fontos találat. Pascal Jansen érkezésével mindenki új esélyt kapott a bizonyításra, számomra különösen jól jött ez. Végképp magam mögött hagyhattam a balszerencsés időszakot. A felkészülés első napjától száz százalékon pörögtem, izgatottan vártam az új idényt, és éreztem, végre a szakmai stáb is bízik bennem. Nigériában születtem, hat éves voltam, amikor a családommal Angliába költöztünk, onnantól arról álmodtam, hogy zsúfolt lelátók előtt gólokat szerzek. Akkoriban Manchesterben olyan sztárok futballoztak, mint Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, vagy éppen Ruud van Nistelrooy, példaképből nem volt hiány. A mostani gól az önbecsülésemnek is rendkívül jót tett, remélem, mostantól jön a többi gól is.