Kehinde döntött a 92. percben – a Fradi sorozatban 17. alkalommal győzte le az Újpestet!

Amint arra számítani lehetett, a szurkolók nagyon készültek a kezdésre, látványos élőképekkel, füstbombákkal, petárdákkal alapozta meg mindkét oldal a találkozó hangulatát. A játéktéren pedig a hazaiak azonnal nekiestek az újpestieknek.

Alig telt el két perc, amikor Gruber Zsombor közeli fejesét nagy bravúrral védte Riccardo Piscitelli, a kipattanóra Mohamed Ben Romdan érkezett, ekkor már az olasz kapus sem segíthetett volna, de a második kísérletet a léc mentette. Pillanatok alatt kétszer is gólt kaphatott volna a lila-fehér együttes… De megúszta!

A jelenet talán ébresztő volt Bartosz Grzelak vezetőedző csapatának, mert a folytatásban próbált fegyelmezetten, szervezetten védekezni, és bár minden bizonnyal az volt a IV. kerületiek elképzelése, hogy a labdát megbecsülve kontratámadásokat vezetnek, a meccs első periódusában a felezővonalat alig lépték át.

Óriási ferencvárosi mezőnyfölényben zajlott a mérkőzés, a bajnoki címvédő félpercenként indított támadást, ám az Újpest átvészelte a nehéznek tűnő időszakot. Húsz perc elteltével valamelyest alábbhagyott a ferencvárosi nyomás, de ezt meg lehetett érteni, mert addig óriási tempót diktáltak a zöld-fehérek, volt is esélyük arra, hogy már a találkozó első részében vezetést szerezzenek. Dibusz Dénes munka nélkül ácsorgott a hazai kapuban, az újpestiek minden energiáját lekötötte, hogy valamilyen módon megállítsák az ellenfél akcióit, és ha lehet, néhányszor egymáshoz passzolják a labdát. A ferencvárosi letámadások miatt hosszú indításokkal próbálkoztak, azonban a levegőben érkező labdákat könnyedén visszafejelték a házigazda védői.

Jó volt az iram, a színvonal meghaladta a magyar bajnokság átlagát – a hangulat pedig pláne. Az első félidő végére az Újpest már többször is eljutott a ferencvárosi tizenhatosig. A három belső védő mellé a két szélső védő zárt vissza, középen Tajti Mátyás volt a legközelebb a belső védőkhöz, ő szedte össze a saját térfélen, főleg a tizenhatos előterében a labdát, s kezdte el építeni a vendégek akcióit. A szünet előtt a lila-fehérek szögletekből próbálták veszélyeztetni Dibusz Dénes kapuját. Az FTC-nél volt többet a labda, ám az első húsz percben látott elsöprő lendület már hiányzott a játékból, így a fegyelmezetten, szervezetten védekező vendégek az első félidő második részében már nem is engedték helyzetbe kerülni a ferencvárosiakat.

A szünet után úgy tűnt, a Ferencváros megpróbálja fokozni a tempót és ugyanolyan lendülettel kezdi a második játékrészt, mint az elsőt. A labdabirtoklási fölény megvolt, de az újpestiek szemlátomást elhitték, eredményre vezethet a fegyelmezett védekezés. A hazai együttes próbálkozott jobbról, balról, középen is áttörte volna a védőfalat, de amikor a zöld-fehérek körbeadogatták a labdát, sokan helyezkedtek a tizenhatos vonalánál, ott nem tudtak átjutni. Aztán formás vendégtámadás futott végig a jobb oldalon, Bese Barnabás beadása után Fran Brodic fejelt kapura. A beadásban nem volt elég erő, így a fejesben sem lehetett, Dibusz Dénes könnyedén védett, ám a jelenet figyelmeztető lehetett a zöld-fehéreknek: ha nem figyelnek, bajba kerülhetnek.

Tekintettel arra, hogy az FTC kedden nemzetközi kupamérkőzést játszott és a jövő héten is pályára lép hét közben, egyáltalán nem volt meglepő, hogy egy óra elteltével hármat cserélt Pascal Jansen vezetőedző. A Ferencváros keretének erejét jelzi, hogy a kispadról márkás játékosok álltak be a meccs utolsó harmadára, és Adama Traoré beadását követően a VAR vizsgálta: újpesti kézre pattant-e a labda. A válasz „nem” volt, majd Traoré fejelhetett közelről, de Riccardo Piscitelli védett.

Újabb VAR-vizsgálat, újabb lehetséges kezezés miatt állt a játék, azonban itt sem láttak szabálytalanságot a játékvezetők. Ki bírja jobban a végét erővel és idegekkel? A fáklyák, pirotechnikai eszközök füstje miatt percekre meg kellett állítani a játékot, mert semmit sem lehetett látni, majd következett a harmadik VAR-vizsgálat: Joao Nunes kezét érinthette a labda, de a védő becsúszva próbált menteni és közben természetes mozdulatot téve tette le a földre a kezét, amelyet érinthetett a labda. Bogár Gergő megvizsgálta a szituációt, s a lassítások megtekintése után is úgy gondolta, ezért nem kell büntetőt adni.

A mérkőzés utolsó szakaszában is a Ferencváros játszott mezőnyfölényben, csakhogy az Újpest stabilan állt a lábán és ha labdát szerzett, négy-öt játékosa is megpróbált felzárkózni a támadásokhoz, bizony volt néhány veszélyes helyzet Dibusz Dénes kapuja előtt. A labdarúgók utolsó erőtartalékaikat is mozgósították, és amikor már úgy tűnt, az Újpest elvisz egy pontot az Üllői útról, a Ferencváros gólt szerzett. Tíz perc hosszabbítást jelzett a játékvezető, és az egész meccsen fegyelmezett vendégcsapat súlyos hibát követett el, Joao Nunes a vendégek kispadja előtt kezdett cselezgetni, de elveszítette a labdát, Tosin Kehindét pedig nem lehetett utolérni – a cserejátékos a léc alá zúdította a labdát.

A Ferencváros sokat tett azért, hogy sorozatban tizenhetedszer is megverje ősi riválisát, győzelme megérdemelt. Ugyanakkor nem lett volna érdemtelen az Újpest pontszerzése sem, mert rengeteget dolgoztak a lilák a döntetlenért, viszont egyetlen felelőtlenségért súlyos árat kellett fizetniük.