Két góllal győzött hazai pályán a Fehérvár

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

Fehérvár FC–Diósgyőri VTK 3–1

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3063 néző. Vezette: Pintér

Gólszerző: Szerafimov (1.), Babos B. (75.), Katona Mátyás (90+4.), ill. Franchu (20.)

Az átigazolási időszakban alaposan átalakult a Fehérvár FC kerete, és még véletlenül sem lehet állítani, hogy erősödött volna. Olyan meghatározó labdarúgók távoztak, mint Gergényi Bence és Bese Barnabás (mindketten Újpestre szerződtek), a válogatott Fiola Attilának pedig június 30-án lejárt a megállapodása, és a jövője egyelőre a levegőben lóg. Ráadásul Pető Tamás vezetőedzőnek a szerdai, Sumqayit elleni 0–0-s Konferencialiga-meccshez képest három emberről is le kellett mondania: Huszti Andrást még az első fordulóban, Kecskeméten állították ki, így az eltiltását tölti, a nyáron kölcsönvett Ominger Gergő az azeri csapat ellen szenvedett súlyos térdsérülést, hosszú kihagyás vár rá, Schön Szabolcsot pénteken adta el a klub az angol harmadik ligában szereplő Bolton Wanderersnek. Nem kérdés, a válogatott szélső eligazolásával anyagilag jól járt a Fehérvár (és nyilván igaz ez mondjuk Gergényi Bence esetében is), az már más lapra tartozik, mit éreznek a szurkolók, akik az előző idény 4. helye után abban bíztak, lesz lehetőség az előrelépésre. Pető Tamás egyébként 2015-ben Bernard Casoni távozása után megbízott edzőként hat bajnokin már ült a Vidi kispadján, és hazai pályán hibátlan maradt az együttessel (1–0 a DVSC, 3–0 az Újpest és 3–2 a Puskás Akadémia ellen), és természetesen abban bízott, kilenc év elteltével a negyedik találkozó is három pontot hoz majd.

Negyven másodperce sem tartott a mérkőzés, amikor jobb oldali szögletnél a vendégvédők nem figyeltek eléggé Nikola Szerafimovra, és máris a Vidinél volt az előny. Álomkezdés volt ez a házigazda részéről, ráadásul ha öt perccel később Marco Lund nem csúszik bele Pető Milán lövésébe, megduplázódhatott volna az előny. A vendégek mestere, Vladimir Radenkovics öt helyen is változtatott az előző heti, Paks elleni kezdő tizenegyen, és alig néhány perc elteltével máris cserélnie kellett Alexander Vallejo sérülése miatt – Holdampf Gergő érkezett a középpályára, vagyis aligha gyengült a Diósgyőr. Húsz perce sem tartott a találkozó, a bal oldalon „elcsúszott” a hazaiak védekezése, és a diósgyőri egyenlítés érezhetően visszavetette a Fehérvárt, támadásai lassabban épültek, és a sebesség sem volt olyan, mint a játékrész első felében.

A második félidő elején Lund – a sajtóhelyről úgy tűnt – szabálytalanul állította meg Pető Milánt a tizenhatoson belül, majd Varga Zétény megpattanó lövése után kerülte el a labda a hazai kapu jobb oldalát. A 65. percben Holdampf Gergőn múlott, hogy nem szerzett vezetést a DVTK (közelről a fekvő Tóth Balázs kezébe gurította a labdát), aztán jó negyedórával a befejezés előtt Tobias Christensen átadása után a három perce pályán lévő Babos Bence remek lövéssel újra a Fehérvárt juttatta előnyhöz. Spandler Csaba lábában volt a harmadik hazai találat, ám a labda a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. A Diósgyőr ment előre az egyenlítés érdekben, ám nem tudott nagy helyzetet kialakítani, sőt a ráadásban Katona Mátyás is betalált, így Pető Tamás csaknem kilenc év elteltével újra bajnokit nyert a Fehérvárral a Sóstói Stadionban.