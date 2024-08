Horváth Krisztofer ismét képbe került a Ferencvárosnál – NS-infó

Lapunk korábban már beszámolt arról, hogy Horváth Krisztofert figyeli az FTC, és hogy az Újpestnél is képbe került, azonban a nyári felkészülést olasz klubjánál, a Torino FC-nél kezdte meg. Azóta viszont eldőlt, hogy jövő nyárig szóló szerződése ellenére távozik az olasz élvonalbeli csapattól – bár a Milan elleni, 2–2-re végződött szombati bajnokin ott ült a kispadon –, így a Ferencvárosnál újra felvetődött a támadó szerződtetése. Ha a zöld-fehérek meg tudnának egyezni a torinói egylettel, úgy a nyári átigazolási szezon jövő heti zárása előtt be is jelenthetnék az érkezését.

A 22 éves játékost 2020-ban szerződtette a Torino, majd kölcsönadta Szegedre, Debrecenbe, végül pedig Kecskemétre, ahol az előző másfél idényt töltötte, és 47 bajnoki mérkőzésen 17 gólt szerzett, valamint kiosztott 8 gólpasszt.