Dzsudzsák Balázs: Egy edzőváltás során általában mind a két fél hibás

A Debreceni VSC hétfő este jelentette be, hogy a továbbiakban nem Szrdjan Blagojevics a csapat vezetőedzője. A ZTE elleni szombati bajnokin és a heti tréningeken megbízott edzőként Dombi Tibor irányítja a csapatot, munkáját az edzéseken Balogh János, Pallai Zsolt és Madar Csaba segíti, Herczeg András és Gulácsi Bence külső szakmai támogatásával.

A Nemzeti Sport korábbi értesülései szerint a csapat irányítását Máté Csaba veszi át, aki elismerte, hogy tárgyal a debreceni vezetőkkel.

Az edzőváltásról a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs nyilatkozott. „Sajnos eseménydús héten vagyunk túl. Egy edzőváltás sosem jön jókor, de egy mondhatni jó rajtot követően Újpesten kicsúcsosodott egy olyan teljesítmény, amely sem csapat, sem szurkolói szinten nem elfogadható. Egyből a lefújás után volt egy nagyon korrekt beszélgetésünk az ultrákkal, akik semmi mást nem kértek, csak hogy azt a Debrecent lássák, amely csúszik-mászik és mindent megtesz a siker érdekében” – mondta a klub honlapjának a 37 éves játékos.

Ezt követően a debreceni támadó a sajtóban megjelent hírekre reagált, melyek szerint neki is szerepe volt Blagojevics távozásában. „Egy edzőváltás során általában mind a két fél hibás, ez nem Dzsudzsák Balázs döntése volt. Nincs szükségem magyarázkodásra, de több mint egy 120 éves klubról beszélünk, amely megérdemli a tiszteletet. Valószínűleg olyan valaki írta a cikket, aki életében nem volt még Loki-meccsen, és szeretett volna még egyet belerúgni az alapból földön lévő csapatba. Komoly klubvezetésről beszélünk, amely tisztában van egy edzőváltás súlyával. Kissé cinikusan azt is mondhatnám, köszönöm, ha valaki azt feltételezi, hogy én döntök egy edző kilétéről, de ez nyilván nem így van. Úgy érzem, többet tettem már a Lokiért annál, hogy ilyen támadások érjenek. Mindig is azon voltam és vagyok lassan már 14 éve szinte mindig csapatkapitányként, hogy minden edzőt segítsek a siker és a csapat jobb szereplése érdekében. A klub is megérdemli a tiszteletet és azt, hogy senki ne indítson el egy ilyen lavinát” – vélekedett Dzsudzsák.

A DVSC jövője kapcsán így értékelt a 109-szeres magyar válogatott játékos: „Az elmúlt két évben begyakoroltuk azokat a taktikai elemeket, melyekről nehéz váltani. Nincs könnyű helyzetben senki, sem a játékosok, sem Dombi Tibi és a stábja, de érezhető, hogy mindenki szeretné félretenni az újpesti kudarcot. A már sokszor említett erős és összetartó öltözőnek most kell előrelépni és még jobban összetartani, mert csak mi tudjuk ezt a helyzetet megoldani. Azon vagyunk, hogy egy mindent beleadó, teljes alázattal és szívvel küzdő Debrecent lássanak a szurkolók szombaton.”