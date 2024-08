Máté Csaba az NS-nek elismerte, tárgyal a DVSC-vel

Korábbi értesüléseinknek megfelelően jó esély van rá, hogy négy év után újra magyar szakember irányítsa a Debreceni VSC szakmai munkáját. A szerb Szrdjan Blagojevics és a klubvezetőség az Újpest ellen 3–0-ra elvesztett bajnoki után közös megegyezéssel szerződést bontott, a tréner távozását hétfő este be is jelentette a Loki, s bár a következő mérkőzésen megbízott edzőként Dombi Tibor ül a kispadon – a DVSC egyik legendás labdarúgója nem először ugrik be –, már keresik, sőt úgy tűnik meg is találták a távozó szakvezető utódját.

A korábban a Paksnál, majd a Ferencvárosnál tizenegy éven át pályaedzőként, illetve megbízott vezetőedzőként tevékenykedő, 55 éves Máté Csaba a legesélyesebb a posztra. A szakember a Nemzeti Sportnak elismerte a Loki megkeresését, s megerősítette, a szerződés aláírása, az utód kinevezése a jövő héten lehet esedékes Debrecenben.

Úgy tudjuk, egy tárgyalás már volt a felek között, és az elvi egyezség akár már a héten megszülethet. Ha az megvan, jövő héten Máté Csaba már munkába is állhat Debrecenben.

A DVSC-től búcsúlevélben elköszönő Szrdjan Blagojevics 2022 őszén érkezett Debrecenben, s a Honvéd elleni 4–3-as győzelemmel mutatkozott be a Loki kispadján. Akkor még senki sem sejtette, hogy a hátralévő fordulókban 14 győzelemmel, hat vereséggel és öt döntetlennel a bajnoki tabella 3. helyére navigálja az együttest. A következő évad azonban már szerényebben alakult, 14 győzelemmel, hat döntetlennel és 13 vereséggel az 5. helyen végzett a Loki. Most pedig egy-egy győzelemmel, illetve döntetlennel és két vereséggel a 10. helyen szerénykedik. A szerb mester edzői mérlege az NB I-ben: 29 győzelem, 12 döntetlen és 21 vereség.