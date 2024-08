Az MTK legyőzte odahaza a Nyíregyházát

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 3–0

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2729 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Beriasvili (24.), Stieber Z. (77., 90+5., a másodikat 11-esből)



Németh Krisztiánt köszöntötte a meccs előtt klubja, az MTK Budapest annak apropóján, hogy az előző fordulóban a ZTE FC elleni mérkőzésen századik alkalommal viselte a kék-fehér mezt – sajnos csak a pálya szélén mutathatta meg magát a 37-szeres válogatott csatár, akivel szombati meccsbeharangozónk készült, mert kisebb sérülést szenvedett, így végül nem került be a keretbe. Nem volt szerencséjük a hazaiaknak a sérülésekkel, néhány perc elteltével Nemanja Antonov a felkarját fájlalta, pár perc ápolás után le is kellett cserélni, Kovács Patrik érkezett a helyére.

Nem kényeztette a szemet az első félidő első felének játéka, az alacsony tempóhoz zavaróan sok egyéni hiba társult, gólhelyzetet sem lehetett feljegyezni 23 percen át. Pontrúgás kellett hozzá, hogy megtörjön a jég: Bognár István remek rúgótechnikájával Ilja Beriasvili fejére ívelte szögletből a labdát, és a védelemből előrehúzódó védő nem hibázott. Feljebb is tolta rögtön a védelmét a Nyíregyháza, igyekezett támadóbban fellépni. A 42. percben volt egy ígéretes, ballábas lövése Kovácsréti Márknak, ami a jobb kapufa mellé suhant – ez volt az egyetlen, valamirevaló helyzete a Szparinak az első játékrészben.

A legtöbb izgalom a szünetre jutott. Épp amikor lefújta Derdák Marcell az első félidőt, akkor kezdődött Párizsban Milák Kristóf úszása 100 méter pillangón, a két kapu mögötti kivetítőre szegezett szemmel a két szurkolótábor közösen szurkolta ki az idei harmadik magyar olimpiai aranyérmet.

Jobban kezdte a második félidőt is az MTK, de az 54. percben a vendégek legjobbja, Kovácsréti Márk csaknem egyenlített az épp az ellene elkövetett szabálytalanság utáni szabadrúgásból, a léc alá tartó lövést látványos vetődéssel tolta szögletre Demjén Patrik. Két perccel később viszont már a túloldalon volt veszély, Varju Benedek passzából Kovács Patrik csavart kevéssel a bal kapufa mellé. Hátul egyébként sokszor hajmeresztő mutatványai voltak a nyírségieknek, több rossz hátrapasszal is borzolták a szurkolóik kedélyeit.

Nem tudott kibontakozni az újonccsapat játéka, az MTK a vezetése mellett többet birtokolta a labdát, és többet is támadott, igyekezett megszerezni a megnyugtató második gólt. Ez meg is született a 77. percben, a csereként beálló Stieber Zoltán révén, aki remekül kihasználta, hogy az ide-oda pattogó labda épp elé került. Ezzel lényegében el is dőlt a mérkőzés, érezhető volt, hogy a Nyíregyházában ezen a meccsen nincs erő visszatérni kétgólos hátrányból. Sőt, a lefújás előtti pillanatokban büntetőből megszerezte harmadik gólját is az MTK, amely két győzelemmel kezdte a bajnokságot, és még gólt sem kapott.