NB I: Stephen, Farkas és Baco sem utazott el a DVTK ausztriai edzőtáborába – távozhatnak

Mint arról a klub hivatalos honlapján hírt adott, a csapat hétfőn reggel buszra szállt, és Felső-Ausztria felé vette az irányt.

„Az előző év alapemberei mellett öt diósgyőri akadémista is elutazott az edzőtáborba – idézte a klubhonlap dr. Bajúsz Endre sportigazgatót. – Jurek Gábor a két halmaz metszetébe tartozik, míg Fekete Vince, Ferencsik Bálint, Komlósi Bence és a kapus, Derényi Nándor lehetőséget kap, hogy továbbra is az első csapattal eddzen. Utóbbi kivételével mindannyian a tavasz vége óta látogatják Vladimir Radenkovics edzéseit, és pályára léptek az első két edzőmérkőzésen is. Rajtuk kívül Ausztriában is a csapattal készül Karlo Sentic, Marko Rakonjac és Mohammed Rarszalla, valamint további játékosokat is várunk az edzőtáborba.”

Mint már ismert, az együttes tavalyi keretéből a felkészülés előtt Csirmaz István, Pernambuco és Szabó Levente távozott.

„Nem tartott a társaival Bitok Stephen, mert klubunk ajánlatot kapott érte, és hamarosan orvosi vizsgálatra utazik az érdeklődő klubhoz – tájékoztatott a sportigazgató. – Úgyszintén itthon maradt Farkas Dániel és Ondrej Baco, rájuk nem számítunk a folytatásban, ezért távozásuk elé nem gördítünk akadályt. Demeter Milán és Herbák Máté pedig több akadémistánkhoz hasonlóan kooperációs partnerklubunk, a Kolorcity Kazincbarcika edzéseit látogatja a következő két hétben.”

A DVTK július 13-án, szombaton tér vissza Diósgyőrbe, addig több edzés és négy felkészülési mérkőzés szerepel a programban. Először július 4-én, csütörtökön lép pályára, az ellenfél a román élvonalban szereplő kolozsvári Universitatea lesz.

A DVTK EDZŐTÁBORBA UTAZÓ KERETE

KAPUSOK: Branislav Danilovics, Derényi Nándor, Artem Odincov, Karlo Sentic

MEZŐNYJÁTÉKOSOK: Elton Acolatse, Bárdos Bence, Bényei Ágoston, Bozsidar Csorbadzsijszki, Bright Edomwonyi, Fekete Vince, Ferencsik Bálint, Francisco Feuillassier, Gera Dániel, Holdampf Gergő, Jurek Gábor, Argirisz Kampecisz, Vlagyiszlav Klimovics, Komlósi Bence, Marco Lund, Rudi Pozeg Vancas, Marko Rakonjac, Mohammed Rarszalla, Szatmári Csaba, Alexander Vallejo

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Herbák Máté (SV Bergfried – Németország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Benkő Péter (szlovák-magyar, Salgótarján BTC), Csatári Gergő (Kazincbarcika), Jeremie Obounet Moussango (gaboni, FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Tóth Borisz (BFC Siófok), Viczián Ádám (Tiszakécske)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Marko Rakonjac (szerb-montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, legutóbb kölcsönben Topolyai SC – Szerbia), Karlo Sentic (horvát, Hajduk Split – Horvátország), Mohammed Rarszalla (marokkói, FC Kosice – Kassa, Szlovákia, szabadon igazolható)

Távozók: Bánhegyi Bogdán (Kolorcity Kazincbarcika), Csirmaz István (Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként), Pernambuco (José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos, brazil, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Kolorcity Kazincbarcika), Tóth Balázs (Nyíregyháza Spartacus)

Kölcsönbe távozók: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia)

Kölcsönből visszatér klubjához: Szabó Levente (Fehérvár FC, onnan Eintracht Braunschweig – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –