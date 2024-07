NB I: mumusa ellen kezd az átalakult Újpest; 100. győzelmére tör az újonc Szpari

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 1. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK



ZALAEGERSZEGI TE FC–MTK BUDAPEST



♦ A két kék-fehér csapat kereken 80-adszor csap össze az élvonalban, az örökmérleg alapján a vendég fővárosiak az eredményesebbek: 29 ZTE-győzelem, 16 döntetlen, 34 MTK-siker.



♦ Legutóbb, márciusban 2–2-re végeztek, ezzel megszakadt a két gárda 2000 augusztusától 33 bajnokin át tartó döntetlen nélküli szériája.



♦ A zalaiak pályaválasztásával megrendezett 40 találkozójuknak egy híján a felén, 19-en győztek a hazaiak – 8 iksz és 13 MTK-diadal mellett. Az előző 8 egerszegi bajnokijukból 6-ot elbuktak és csak egyet tudtak megnyerni a fővárosiak: 2022. május 1-jén 3–2-re. Az volt az MTK-t irányító Horváth Dávid első meccse az NB I-ben – akkor még megbízott trénerként.



♦ A tavasszal befejeződött bajnokságban a kilencedik helyre befutó ZTE bajnoki találkozóin esett a legtöbb gól, meccsenként átlagban 3.45.



♦ Az előző idényt a benn maradó együttesek közül a nyolcadik helyezett MTK zárta a leghosszabb, négymeccses nyeretlenségi sorozattal (1 iksz, 3 vereség). Horváth Dávid gárdája a gólkülönbséget (–19) és a kapott gólok számát (62) tekintve is a harmadik legrosszabb volt a 12 csapatos mezőnyben, ráadásul a 43 góljánál csak a két kieső szerzett kevesebbet.



♦ Az élvonalban legutóbb a ZTE volt az egyik olyan csapat, amelynek a számok szerint nem jelentett igazi előnyt az otthoni környezet, hiszen kevesebb pontot gyűjtött odahaza, mint vendégként, a hazai táblázaton pedig utolsó előtti lett (5 siker, 5 iksz, 6 kudarc).



♦ Az MTK 5 győzelemmel, 4 döntetlennel és 7 vereséggel hatodik volt a vendégtabellán, viszont házon kívül átlagban több mint két gólt kapott, 16 meccsen 34-et.



NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC GYŐR



♦ Mivel a Nyíregyháza még nem veheti birtokba vadonatúj Városi Stadionját, a találkozót albérletben, Mezőkövesden rendezik meg a piros-kékek.



♦ A két újonc kilencéves szünet után tér vissza az élvonalba. Közös bennük, hogy a 2014–2015-ös idény 16 csapatos mezőnyében egyikük sem végzett kieső helyen: a 8. helyre befutó győriek anyagi és tulajdonosi problémák miatt a következő bajnokságot az NB III-ban kezdték meg, míg a 12. helyen záró nyíregyháziak nem kaptak NB I-es licencet.



♦ A 27. párharcuk következik az élvonalban, az örökmérleg 7 nyíregyházi győzelem, 8 döntetlen, 11 győri siker. Nyíregyházán legutóbb, 2014 szeptemberében 3–2-re a győriek nyertek.



♦ A két együttes 2017 óta 14-szer csapott össze a másodosztályban, és egyszer sem ikszeltek: 10-szer az ETO, 4-szer a Szpari diadalmaskodott. Az előző idényben mindkétszer a szabolcsiak örülhettek: Balmazújvárosban 3–2, az ETO Parkban Beke Péter góljával 1–0 volt a javukra.



♦ Tétmérkőzésen mostanáig az utolsó döntetlent több mint 15 éve, 2009 májusában, egy nyíregyházi NB I-es találkozón játszották (1–1).



♦ A Szpari pályaválasztása mellett az NB II-ben 4-szer született hazai, 3-szor ETO-győzelem. Az NB I-ben 13 találkozó után 4–6–3 a mérleg a házigazdák szempontjából.



♦ A nyírségi együttes a legutóbbi négy NB I-es meccsét elvesztette, előtte 2015. május 2-án Felcsúton a Puskás Akadémia ellen tudott nyerni (2–1). A Nemzeti Labdarúgó Archívum szerint az 1980-as első feljutása óta összesen 99 győzelemnél tart az élvonalban, ezért most jöhet a Szpari jubileumi, 100. diadala a legfelső osztályban!



♦ Az ETO FC Győr máig utolsó NB I-es mérkőzése kellemetlen emlék, ugyanis 2015. május 31-én tartalékos felállásban 5–0-s vereséget szenvedett a Debreceni VSC otthonában. Legutóbbi élvonalbeli győzelmét egy héttel azelőtt, hazai pályán a Pécsi MFC felett aratta (3–0).



♦ A 2023 nyarán csak osztályozóval benn maradó Nyíregyháza meglepetésre fölényesen, 10 pontos előnnyel nyerte meg a másodosztályú bajnokságot, ráadásul úgy, hogy az idény során mindössze 3-szor kapott ki, legutóbb április 24-én, Ajkán (0–1). Azóta 4-es bajnoki győzelmi sorozatot épített fel.



♦ A második helyre befutó ETO csupán az utolsó fordulóban, Ajkán elért 1–0-s sikerével harcolta ki élvonalbeli tagságát, viszont a záró 5 NB II-es meccsét kivétel nélkül megnyerte. Mostanáig utoljára április 22-én a Szeged-Csanád GA-tól, odahaza kapott ki (0–1). Azt követően menesztették a kispadról Kuznyecov Szergejt és nevezték ki a helyére a felvidéki Dunaszerdahelyen született Borbély Balázst, akivel tétmeccseken még hibátlan a Rába-parti együttes!



♦ A Szpari 14 győzelemmel és 3 döntetlennel a hazai tabellán is az élen zárt a másodosztályban, pedig új stadionja építése miatt valamennyi otthoni találkozóját Balmazújvárosban rendezte.



♦ A győri csapat 10–1–6-os mutatójával második lett az NB II vendégtáblázatán, egyetlen döntetlenjét Szegeden játszotta.



VASÁRNAP

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője sorozatban a 166. NB I-es meccsén irányítja a felcsútiakat Újpesten, ahol öt éve győzelemmel debütált (Fotó: Dömötör Csaba)

ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC



♦ Huszonnyolcszor csaptak össze az NB I-ben, és ezeknek a meccseknek pontosan a felét, 14-et a Puskás Akadémia nyerte meg – 7 iksz és 7 újpesti diadal mellett. Eddig kereken 100 gól esett a találkozóikon (45–55-ös elosztásban), a gólátlag így elég magas, 3.6 mérkőzésenként!



♦ 2013 és 2016 között az első 7 bajnoki csatájukból 5 döntetlent hozott, azóta viszont csak a 2022. októberi, három piros lapos újpesti, valamint a tavaly augusztusi, felcsúti találkozójukon ikszeltek, mindkétszer 3–3-ra. Utóbbi mérkőzésen a hazaiaktól Lamin Colley duplázott, a lila-fehérek három gólját pedig Matija Ljujics lőtte.



♦ Az előző 13 egymás elleni bajnokijukból 9-et nyertek meg a felcsútiak és csak kettőt a lila-fehérek: 2022 márciusában a Megyeri úton 2–1-re, majd legutóbb, az idei nőnapon a Pancho Arénában 2–0-ra.



♦ Az újpestiek bajnokikon házigazdaként eddig csupán kétszer tudták megverni a Puskás Akadémiát: 2018 októberében (2–0) és 2022 márciusában (2–1). Ötször végeztek döntetlenre, míg 8-szor a vendég felcsútiak kerekedtek felül, legutóbb tavaly novemberben a duplázó Artem Favorov 90. perces góljával 2–1-re.



♦ A lila-fehérek egy zaklatott idényt követően tavasszal úgy szerezték meg a bennmaradást jelentő 10. helyet, hogy a legtöbb gólt kapták az NB I-ben (67), tehát meccsenként átlagban több mint kettőt, ráadásul a bajnokijaik több mint felét elbukták, 33-ból 18-at.



♦ A Puskás Akadémia legutóbb úgy lett bronzérmes, hogy az utolsó három bajnokiján – egyedüliként a mezőnyben – nem vesztett pontot és csak a záró fordulóban ugrott fel a dobogóra. Az elért gólokat (60), valamint a gólkülönbséget (+25) tekintve ennél is jobban teljesített, hiszen ezekben a mezőnyből egyedül a bajnok FTC tudta megelőzni.



♦ Az Újpest pontjai több mint 60 százalékát otthon gyűjtötte be, 7-szer nyert, 8-szor vesztett, 2-szer ikszelt, és negatív gólkülönbséggel (31–33) kilencedik lett a hazai táblázaton.



♦ A felcsúti gárda a 2023–2024-es kiírásban 5 ponttal többet zsebelt be vendégként, mint hazai pályán, 9 győzelemmel, 3 döntetlennel és 5 vereséggel másodikként zárt a vendégtabellán.



♦ Sorozatban a hatodik idényét kezdi meg Hornyák Zsolt a Puskás Akadémia vezetőedzőjeként. A felvidéki születésű szakember 2019. augusztus 3-án éppen egy Újpest elleni, 3–1-es Fáy utcai győzelemmel mutatkozott be az NB I-ben, amelyben jelenleg ő a leghosszabb ideje hivatalban lévő szakvezető.



DIÓSGYŐRI VTK–PAKSI FC



♦ Eddig 37-szer kerültek szembe egymással a legfelső osztályban, az örökmérleg a vendég tolnaiak fölényét mutatja: 12 diósgyőri siker, 9 iksz, 16 paksi győzelem. Mostanáig összesen 98 gól esett az egymás elleni bajnoki meccseiken (43–55-ös elosztásban), így vasárnap megszülethet a párharc 100. találata is.



♦ Legutóbb, márciusban hátrányból felállva 2–1-re a miskolciak diadalmaskodtak, véget vetve ezzel a paksiakkal szemben 2020 februárja óta tartó nyeretlenségi sorozatuknak (1 iksz, 5 vereség).



♦ A DVTK pályaválasztása mellett minimális különbséggel billen a mérleg a hazaiak felé: 8 diósgyőri siker, 5 döntetlen, 7 paksi diadal. A borsodi városban az előző bajnokságban kétszer mérkőztek, előbb 1–1, majd 2–1-es hazai siker született.



♦ A Diósgyőr hetedikként fejezte be a legutóbbi idényt, az egyetlen olyan csapat volt az élvonalban, amely éppen annyi győzelmet aratott, mint ahány vereséget szenvedett (12), és emellett a második legtöbb döntetlent játszotta (9).



♦ A Paks NB I-es története legsikeresebb idényét zárta, a bajnokságban a második helyre futott be és megnyerte a Mol Magyar Kupát. Ennek tükrében még inkább meglepő, hogy az NB I-ben legutóbb Bognár György együttesének a találkozóin esett átlagban a második legkevesebb gól (2.82/mérkőzés).



♦ A tolnaiak három nemzetközi tétmérkőzésen vannak túl, és javuló formát mutatnak: az Európa-ligában otthon a román 2. ligás Corvinultól elszenvedett 4–0-s vereséget két kapott gól nélküli győzelem követte. Előbb a nagyszebeni visszavágón 2–0-ra, majd csütörtökön a Konferencialigában hazai pályán a ciprusi AEK Larnaca ellen 3–0-ra nyertek Papp Kristófék.



♦ A DVTK pontjainak csaknem kétharmadát otthon gyűjtötte be, 45-ből 29-et. A mérlege 8–5–4, ezzel hatodik lett a hazai tabellán. A piros-fehérek bajnokikon házigazdaként 2024-ben csak egyszer kaptak ki, február 11-én az Újpesttől (1–2), azóta 4-szer nyertek és 3-szor ikszeltek.



♦ A Paks idegenben közepesen teljesített az előző idényben (6 diadal, 5 döntetlen, 6 fiaskó). A legutóbbi 5 házon kívüli bajnokiján nyeretlen (2 iksz, 3 vereség).



KECSKEMÉTI TE–FEHÉRVÁR FC



♦ Húsz NB I-es találkozó után a fehérváriak javára billen az örökmérleg, 7 KTE-győzelem, 3 döntetlen, 10 Vidi-siker.



♦ 2023-ban négyszer találkoztak, de a Vidi egyszer sem tudott nyerni a kecskemétiek ellen: 3-szor egy góllal alulmaradt, majd novemberben Katona Mátyás révén csak a 91. percben egyenlített 3–3-ra.



♦ Márciusban megszakadt a fehérváriak lila-fehérekkel szembeni rossz sorozata, hiszen Tobias Christensen góljával 1–0-ra győzni tudtak a Széktói Stadionban,. Így már a kecskemétiek pályaválasztása mellett is a vendégek állnak jobban, hiszen 5-ször nyertek, 1 iksz és 4 KTE-siker mellett.



♦ A Kecskemét tavasszal úgy zárt a hatodik helyen, hogy a záró öt fordulóban veretlenül maradva 11 pontot zsebelt be (3 győzelem, 2 iksz) és több győzelemmel előzte meg az ugyancsak 45 pontos DVTK-t.



♦ A Fehérvár éppen ellentétes úton járt, az előző 5 bajnokiján csupán 5 pontot kapart össze, sőt, a legutóbbi kettőn gólt sem szerzett, így a bronzérem helyett be kellett érnie a 4. hellyel.



♦ Az immár Pető Tamás irányította Vidi a nyári felkészülés óta veretlen, az edzőmeccseit 4 győzelemmel és 1 döntetlennel zárta, majd a Konferencialigában csütörtökön idegenben hátrányból 2–1-re nyert az azeri Sumqayit otthonában – igaz, majdnem egy órát emberelőnyben futballozhatott.



♦ A KTE elsősorban otthon veszélyes, hiszen pontjai csaknem háromnegyedét – 45-ből 33-at – a Széktói Stadionban szerezte meg. Tíz hazai győzelménél csak 3 csapat tudott többet felmutatni a mezőnyből.



♦ A Fehérvár 6–2–9-es mutatójával 5. lett a vendégtabellán. Negatívum, hogy idegenben az Újpest után a második legkevesebb gólt szerezte – 17 meccsen 15-öt – viszont dicséretes, hogy a harmadik legkevesebbet kapta, 23-at.



AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA

július 26., péntek

18.00: Zalaegerszegi TE–MTK Budapest, ZTE Aréna (Tv: Duna World). Vezeti: Káprály Mihály

20.15: Nyíregyháza Spartacus–ETO FC Győr, Mezőkövesd (Tv: Duna World). Vezeti: Erdős József

július 28., vasárnap

18.50: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: Duna)

18.50: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)

18.50: Kecskeméti TE–Fehérvár FC (Tv: m4sport.hu)

december 4., szerda

19.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC