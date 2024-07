Bizonytalanságok után nyári veretlenség Fehérváron; a DVSC még erősödhet

KECSKEMÉT: HIÁNYZÓ KULCSEMBEREK, RUTINTALAN FIATALOK AZ NB II-BŐL ÉS AZ NB III-BÓL, ÚJ GYEPSZŐNYEG

Az előző idényben 6. helyen záró Kecskeméti TE számára intő példa lehet a Kisvárda esete. A kisvárdaiak 2022-ben ezüstérmesek lettek a bajnokságban. A következő évben hatodikak, idén pedig kiestek. 2023 tavaszán még újoncként a Kecskemét lett a 2. az NB I-ben, idén hatodik, a most kezdődő új idényben pedig várhatóan a bennmaradásért kell élet-halál harcot vívnia a csapatnak.

A tavaly még nemzetközi kupainduló együttes ugyanis sorra veszítette el a legjobb játékosait az elmúlt bő egy évben. Az akkori kezdőcsapatból előbb Katona Bálint már tavaly nyáron visszatért a Ferencvároshoz, majd a téli szünetben Szuhodovszki Soma és Szalai Gábor is távozott. Ráadásul közben sérülés miatt több alapember is kiesett, így Nagy Krisztián, Nikitscher Tamás és Banó-Szabó Bence is. Ilyen körülmények között már az idei 6. hely is bravúros eredmény (persze a tavalyi ezüstérem is az volt).

Aztán a nyáron eldőlt, hogy a KTE legértékesebb játékosa, az előző idényben a bajnokságban és a kupában összesen 12 gólig és 9 gólpasszig jutott, a magyar válogatottba is bekerült (ott volt az Eb-keretben is, igaz nem játszott a tornán) Horváth Krisztofer visszatér kölcsönadó klubjához, a Torinóhoz. Kecskeméten azonban így is abban bíztak, hogy a sérülése után tavasszal már formába lendülő Banó-Szabóval és Nikitscherrel, illetve a tétmeccsen tavaly szeptember óta nem játszó, de a nyári edzőmeccseken már visszatérő Nagy Krisztiánnal tulajdonképpen erősödni tud a csapat. Csakhogy a napokban a Vasas elleni, nem nyilvános (még csak be sem jelentett) edzőmeccsen Banó-Szabó Bence térdsérülést szenvedett. A pontos diagnózis még nem ismert, de várhatóan hosszú időre harcképtelenné vált.

A kecskemétiek a nehézségek ellenére – a korábbi szokásoknak megfelelően – ezúttal is főleg alsóbb osztályokból igazoltak (nem véletlen, hogy a Transfermarkt piaci portál az egy főre jutó piaci értékben már a Kecskemétet teszi az NB I utolsó helyére, 210 ezer euróval). A kivételt a Horváth Krisztofer posztjára szerződtetett, 21 éves Kovács Barnabás jelenti, igaz neki az élvonalban még nincs gólja, 42 NB I-es meccsen öt gólpassza volt eddig a ZTE színeiben, gólt az NB II-ben szerzett (ötöt is), amikor Tiszakécskén játszott kölcsönben 2021–2022–ben. Viszont a Kecskemétben a Szeged elleni edzőmeccsen már lőtt egy szép gólt a tizenhatos sarkáról.

A bal oldali védőként, vagy középpályásként bevethető 22 éves Kotula Máté ugyan még nem debütált az élvonalban, viszont az NB II-ben már közel 120 találkozónál jár. Az előző évadban Kazincbarcikában játszott, három gólt és három gólpasszt jegyzett. Kotula jól összeszokott védőpárost alkothat a vele egyidős, ugyancsak nyáron szerződtetett, középen játszó Papp Milánnal, hiszen Barcikán legutóbb csapattársak voltak. Rajtuk kívül még két 18 éves fiatal érkezett az NB III-ból, a 18 éves kapus, Pálfi Kristóf Dorogról, valamint a középpályás Vattay Márton Putnokról.

A Szlovéniában edzőtáborozó KTE összesen nyolc felkészülési mérkőzést játszott és a mérlege három győzelem, négy döntetlen és egy vereség. Szabó István együttese csak kétszer kapott egynél több gólt, viszont csak másodosztályú csapatokat tudott legyőzni, a Szegedet és a Vasast, ikszelt például az NB II-es Békéscsabával és az NB III-as Tiszakécskével is.

Korábban kemény kritikákat kapott a Széktói Stadion gyepének minősége, főleg a tavaly őszi Ferencváros elleni mérkőzés kapcsán. Nos, a nyári szünetben a pálya új gyepszőnyeget kapott, így ezentúl a csapat kiváló körülmények között mutathatja meg a tudását. A KTE az első két fordulóban olyan csapatokkal játszik, amelyek a nemzetközi porondon is érintettek: vasárnap a Fehérvárt fogadja, aztán a bajnok FTC-hez utazik, majd két hazai meccse jön, előbb a Debreceni VSC-t, majd az újonc ETO FC Győrt látja vendégül.

Kotula Máté Kazincbarcikáról szerződött Kecskemétre (Fotó: kecskemetite.hu)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezők: Kotula Máté (Kolorcity Kazincbarcika, szabadon igazolhatóként), Kovács Barnabás (Zalaegerszegi TE FC), Pálfi Kristóf (Dorog), Papp Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Vattay Márton (Putnok FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Fadgyas Tamás (Kolorcity Kazincbarcika), Grünvald Attila (Tiszakécske, kölcsön után végleg), Kiss Bence (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Horváth Krisztofer (Torino FC – Olaszország), Iyinbor Patrick (Ferencváros), Nagy Olivér (Ferencváros), Szendrei Ákos (DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

A KECSKEMÉTI TE NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: Szlovénia, június 30. – július 7.

Tiszakécske (NB III)–Kecskemét 1–1 (Szabó A.)

Rogla (Szlovénia): *Kecskemét–Ruh Lviv (ukrán) 2–2 (Pálinkás, Katona L.)

Slaven Belupo (horvát)–Kecskemét 0–0

Bad Tatzmannsdorf (Tarcsafürdő, Ausztria): **Kecskemét–Al-Arabi (katari) 0–1

Kecskemét–Szeged (NB II) 2–1 (Lukács D., Kovács B.)

Kecskemét–Békéscsaba (NB II) 1–1 (Kovács K.)

Vasas–Kecskemét 0–2 (Pálinkás, Vattay)

Vasas–Kecskemét 2–4 (Vattay, Nagy K.-11-esből, Derekas, Zsótér)

DEBRECEN: SOK GÓLT KAP A CSAPAT, DE VAN IDŐ A JAVÍTÁSRA, ÉS MÉG ERŐSÍTÉS IS ÉRKEZHET

Batik Bence Debrecenben folytatja a pályafutását (Fotó: DVSC)

A DVSC-től a nyáron főképp olyan játékosok távoztak, akik nem számítottak kulcsembernek az előző idényben. A kivételt egyedül a montenegrói válogatott középpályás, az NB I-ben 31 meccsen négy gólt és két gólpasszt elérő Sztefan Loncsar jelentette, aki Oroszországba szerződött. A távozók között ki kell még emelni a saját nevelésű, 33 éves Bódi Ádámot, aki az előző idényben már csak kevesebb mint 1000 percet töltött a pályán, de összesen a pályafutása során 383 NB I-es és NB II bajnokin szerepelt a DVSC színeiben, 57 gólt szerzett. Ugyanakkor a másik klubikon, a csapatkapitány, a 37 éves Dzsudzsák Balázs ismét szerződést hosszabbított.

Az érkezők között viszont többségében olyan játékosokat találunk, akik egyből a kezdőcsapatba is bekerülhetnek. Ide tartozik a Puskás Akadémiától érkezett rutinos védő, Batik Bence és a szintén tapasztalt szerb balhátvéd, a Partizan Beogradtól kölcsönvett, 29 éves Arandjel Sztojkovics. Előrébb pedig két szélső jelenthet erősítést, az elmúlt két évben a montenegrói élvonalban 53 meccsen kilenc gólt szerző, 26 éves japán Szenaga Naoaki és az örmény élvonalban eddigi pályafutása alatt 84 mérkőzésen 63-szor eredményes, 23 éves Zsirajr Sagojan. Rajtuk kívül információink szerint érkezhet még külföldről egy belső középpályás Loncsar helyett, valamint folynak a tárgyalások egy elefántcsontparti csatár, a szerb Mladosztban játszó Yacouba Silue szerződtetéséről.

A DVSC hat edzőmeccset játszott a nyáron, ezekből kettőt nyert meg, két-két vereség és döntetlen mellett. Ami figyelmeztetés lehet Szrdjan Blagojevics vezetőedző számára, hogy a hat meccs mindegyikén kapott gólt a csapata, összesen 15-öt. Ráadásul ebből hatot alacsonyabb osztályú csapatoktól, hármat-hármat az NB III-as Cigándtól és az NB II-es Kazincbarcikától. A cseh élvonalbeli Liberectől pedig 4–0-s vereséget szenvedett a Loki.

A debreceniek a héten még nem kezdik el az idényt, mert a Ferencváros elleni hazai bajnokijukat, a két klub közös kérésére decemberre halasztotta az MLSZ versenybizottsága. Így még van egy plusz hete a csapatnak a felkészülésre a Győr elleni idegenbeli meccsig, majd a Kecskeméttel is idegenben játszik a hajdúsági gárda, a 4. fordulóban pedig a Diósgyőrt fogadja.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Batik Bence (Puskás Akadémia FC), Pálfi Donát (Szombathelyi Haladás), Szenaga Naoaki (japán, FK Jezero – Montenegró), Szűcs Tamás (FC Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönbe érkezők: Zsirajr Sagojan (örmény, FC Ararat – Örményország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Kölcsönből visszatért: Alexandrosz Kiziridisz (görög, NS Mura – Szlovénia), Kócs-Washburn Erik (Mezőkövesd)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Kohut Máté

Kiszemeltek: Yacouba Silue (elefántcsontparti, FK Mladoszt – Szerbia)

Távozók: Baranyai Nimród (Újpest FC), Bódi Ádám (Kazincbarcika – szabadon igazolhaóként), Sztefan Loncsar (montenegrói, Akron Togliatti – Oroszország), Andrija Majdevac (szerb, Panaitolikosz – Görögország, szabadon igazolhatóként, legutóbb kölcsönben FK Napredak Krusevac – Szerbia), Joao Oliveira (João Pedro Abreu de Oliveira, svájci-portugál, Arka Gdynia – Lengyelország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Batai Tamás (Vasas FC), Erdélyi Benedek (BVSC)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Tuboly Máté (ETO FC Győr, onnan DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

A DEBRECENI VSC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI MECCSE

Edzőtábor: Ausztria, július 7–19.

DVSC–Cigánd (NB III) 6–3 (A DVSC gólszerzői: Kocsis D. 2, Dzsudzsák, Szűcs T., Polozsij, Ojediran)

DVSC–Kazincbarcika (NB II) 3–3 (Bárány, Szécsi, Manrique)

Ausztriában:

DVSC–Slovan Liberec (cseh) 0–4

***Rapid Wien (osztrák)–DVSC 3–2 (Romancsuk, Dzsudzsák)

DVSC–MSK Zilina (Zsolna, szlovákiai) 2–1 (Szűcs T., Bárány)

SV Ried (osztrák, II. o.)–DVSC 1–1 (Vajda B.)

FEHÉRVÁR: BIZONYTALANSÁGOK UTÁN, MEGÚJULT CSAPATTAL NYÁRI VERETLENSÉG

Fehérváron kissé zaklatott, bizonytalanságokkal tarkított, de alapvetően eredményes fél éven van túl a klub, hiszen 2022 után ismét sikerült nemzetközi kupaindulást érő helyen végeznie a bajnokságban, egy évvel azt követően, hogy majdnem kiesett az NB I-ből.



A bizonytalanságok egyik eredője, hogy továbbra is kérdéses, a MOL-csoport tavalyi kilépését követően sikerül-e új befektetőt, jelentős szponzort találnia a klubnak. Korábban beszámoltunk róla, hogy folytak egyeztetések az angol Brentforddal és tulajdonosával egyfajta együttműködésről, de ezek jelen állás szerint nem vezettek eredményre, mint ahogy más, stratégiai, partneri tárgyalások sem.

A bizonytalanság másik, szakmai oldalát az adta, hogy némileg váratlanul, élő szerződése ellenére Újpestre szerződött a csapatot az elmúlt másfél évben sikerrel irányító svéd vezetőedző, Bartosz Grzelak, és kérdésessé vált, kik követik a szakembert a játékosok közül Újpestre. Végül két lejáró szerződésű labdarúgó, Bese Barnabás és a Fehérváron az előző idényre Dániából kölcsönkapott Mamadou Karamoko, valamint a fehérvári szerződéséből kivásárolt Gergényi Bence igazolt a fővárosiakhoz. Grzelak helyett az Újpesten is szóba került, legutóbb Veszprémben dolgozó Pető Tamás vette a csapat irányítását, aki korábban különböző szerepekben már dolgozott Fehérváron, rövid ideig megbízott edzőként irányította is a csapatot, de az élvonalban először dolgozhat kinevezett vezetőedzőként.

A játékoskeret kapcsán is több, sokáig húzódó kérdés tartotta bizonytalanságban a szurkolókat. Az egyik ilyen kérdés a Puskás Akadémiától kölcsönkapott kapus, Tóth Balázs ügye volt, akinél a Fehérvár végül élt a kivásárlási opciójával. A másik bizonytalansági tényező a George Dobson-ügy volt: a középpályás már télen előszerződést kötött a Fehérvárral, de úgy tűnt, angol harmadosztályú klubjánál, a Charltonnál nem szeretnék elengedni a 26 éves futballistát. Aztán mégiscsak távozott, de a fehérváriakhoz nem csatlakozott, júliusban családi okokra hivatkozva visszamondta az előszerződését, majd három évre aláírt a Charltonhoz hasonlóan a League One-ban szereplő, walesi Wrexham FC-hez. Akinek pedig továbbra is bizonytalan a jövője az a fehérváriak egyetlen Eb-résztvevője, Fiola Attila: júniusban lejárt a szerződése, és még sehová nem írt alá újat.

Ugyanakkor, miután Fehérváron kiderült, hogy Dobson nem jön, viszonylag gyorsan megtalálta a klub a megoldást a helyére a Zalaegerszegről ingyen megszerzett Bedi Bence személyében. Érkezett még a védelemben és középpályán is bevethető Bohdan Melnik Kisvárdáról, valamint kölcsönvette a Fehérvár a legutóbb Újpesten szerepelt jobbhátvédet, Huszti Andrást Zalaegerszegről és még két U-válogatott középpályást, Kovács Mátyást az MTK-tól, Ominger Gergőt a Puskás Akadémiától. Továbbá több kölcsönadott játékos is visszatért Fehérvárra (Lirim M. Kastrati a kezdőcsapatba is visszatérhet), így a tavaszi szezonhoz képest nem változott a keret létszáma. Egyetlen olyan poszt van, méghozzá a csatárposzt, melyről a távozó Karamoko (de említhetjük a diósgyőri kölcsön után végleg Németországba szerződött Szabó Leventét is) helyére nem érkezett új játékos, ott olyan fiatalok előtt nyílhat meg a lehetőség a bizonyításra, mint a felkészülési időszakban három gólt is szerző Kovács Patrik. Viszont hozzá kell tenni, Pető Tamás a 3–5–2-es játékrendszerről visszatért a 4–2–3–1-hez, amelyben nem is kell annyi csatár, mint korábban.

Ugyanakkor az edzőmeccseken kimondottan jó formát mutatott a középpályások közül az egyaránt háromszor eredményes Katona Mátyás, Tobias Christensen kettős is. Az ő jó teljesítményüknek is köszönhető, hogy a Fehérvár veretlenül zárta a nyári felkészülési időszakot, öt meccséből négyet megnyert, csak a török élvonalbeli Göztepével ikszelt. Persze a felkészülés igazi eredményét az adná, ha a csütörtökön kezdődő Konferencialiga-párharcban az azeri Sumqayitot is ki tudná verni a csapat. Közben pedig jön a bajnoki rajt, vasárnap Kecskeméten, aztán a 2. fordulóban otthon a Diósgyőr, a harmadikban pedig idegenben, az Újpest ellen – a fenti előzmények után utóbbi igazi presztízsmeccsnek ígérkezik.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Bedi Bence (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Puskás Akadémia, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: Huszti András (Zalaegerszegi TE FC, legutóbb kölcsönben Újpest FC), Kovács Mátyás (MTK Budapest), Ominger Gergő (Puskás Akadémia)

Kölcsönből visszatért: Babos Bence (FC Ajka), Franck Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bese Barnabás (Újpest FC), Gergényi Bence (Újpest FC), Hangya Szilveszter (szabadon igazolható), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál, Uniao Torreense – Portugália), Emil Rockov (szerb-magyar, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina), Sigér Dávid (Sepsi OSK – Románia), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, onnan Újpest FC, kölcsönbe)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Franck Bambock (kameruni-francia, legutóbb Panetolikosz – Görögország, kölcsönben), Fiola Attila (szabadon igazolható)

A FEHÉRVÁR FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: Szlovénia, július 8–17.

Bábolna (megye I)–Fehérvár 0–9 (Gradisar 2, Schön, Katona M., Csongvai, Berki M., Kovács P., Simut, Kovács B.)

*Fehérvár–Ajka (NB II) 3–2 (Schön, Kovács P., Katona M. – 11-esből)

Szlovéniában:

Fehérvár FC–FC Hebar (bolgár) 5–2 (Christensen, Katona M., Pető, Larsen, Kovács P.)

Fehérvár FC–NK Dekani (szlovén, II. o.) 1–0 (Stefanelli)

Fehérvár FC–Göztepe (török) 2–2 (Christensen 2)

*2x60 perces mérkőzés

**2x50 perces mérkőzés

***60 perces első, 45 perces második félidő

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Július 26., péntek

18.00: Zalaegerszegi TE–MTK Budapest (Tv: Duna World)

Zalaegerszeg

20.15: Nyíregyháza Spartacus–ETO FC Győr (Tv: Duna World)

Mezőkövesd

Július 28., vasárnap

18.50: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: Duna)

Szusza Ferenc Stadion

18.50: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)

Diósgyőr

18.50: Kecskeméti TE–Fehérvár FC (Tv: m4sport.hu)

Kecskemét

December 4., szerda

19.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC

Debrecen