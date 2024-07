NB I: montenegrói válogatott érkezett a DVTK-hoz – hivatalos

Rakonjac lehetséges szerződéséről korábban az NSO is beszámolt.

„Örülök, hogy a Diósgyőr játékosa lehetek, mert az a Vajdaságból is jól érzékelhető, hogy az OTP Bank Liga minősége évről évre javul, és a DVTK meghatározó tagja a mezőnynek. Az is Diósgyőr mellett szólt, hogy imádok nagy közönség előtt játszani, és ahogy a videókon láttam, itt lesz erre lehetőségem – idézi Marko Rakonjacot a DVTK közleménye. – Egy kisebb betegség miatt nem játszottam az egymás elleni téli felkészülési meccsen Spanyolországban, de láttam a találkozót, és a meccs után meg is állapítottuk a társakkal, hogy jó kis csapat ez a Diósgyőr. Amikor megkeresett a DVTK, akkor elsőként ez az élmény jutott eszembe, majd a magyarországi csapattársamnál, Soós Bencénél érdeklődtem, aki megerősített abban, hogy érdemes elfogadni egy ilyen nagy múltú klub ajánlatát.”

Rakonjac középcsatárként vagy a kéttámadós felállás egyik játékosaként fontos feladata lesz a gólszerzés, de saját bevallása szerint fontos az is, hogy visszalépve kivegye a részét a csapatjátékból is.

Marko Rakonjac szülővárosa, Bijelo Polje együttesében kezdte a pályafutását, majd a Csukaricskihez ment, melynek mezében 26 bajnokin 11 gólt szerzett, és játszhatott az Európa-ligában is. 2022-ben a felnőttválogatott tagja is volt a görögök elleni mérkőzésen. Az előző idényben a moszkvai Lokomotiv kölcsönjátékosaként a Topolyában szerepelt, és a bajnoki mérkőzések mellett pályára lépett a BL-selejtezőben, valamint az El-csoportkörben a West Ham United, az Olympiakosz és a Freiburg ellen is.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Herbák Máté (SV Bergfried – Németország)

Kölcsönbe érkezők: Marko Rakonjac (szerb-montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, legutóbb kölcsönben Topolyai SC – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhet: Benkő Péter (szlovák-magyar, Salgótarján BTC), Csatári Gergő (Kolorcity Kazincbarcika), Jeremie Obounet Moussango (gaboni, FC Kosice – Kassa, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Karlo Sentic (horvát, Hajduk Split – Horvátország), Mohammed Rarszalla (marokkói, FC Kosice – Kassa, Szlovákia, szabadon igazolható)

Távozók: Ondrej Baco (cseh, szabadon igazolható), Bánhegyi Bogdán (Kolorcity Kazincbarcika), Csirmaz István (Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként), Kispál Tamás (szabadon igazolható), Pernambuco (José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos, brazil, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Kolorcity Kazincbarcika), Tóth Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Tóth Borisz (siófoki kölcsön után szabadon igazolható), Viczián Ádám (tiszakécskei kölcsön után szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia)

Kölcsönből visszatér klubjához: Szabó Levente (Fehérvár FC, onnan Eintracht Braunschweig – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Godfrey Bitok Stephen (nigériai)