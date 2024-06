Válogatott középcsatár is a DVTK-val edzett

A Hajduk Splitben nevelkedett Sentic a felnőttek között csak a második csapatig jutott, majd négy évet töltött Varasdon, mielőtt visszatért volna Splitbe, ahol a 2022–2023-as idényben 16 meccsen védett az élvonalban, tavaly ősszel pedig kilenc bajnokin a DVTK kapuját is őrizte, de a tavaszt Kazahsztánban töltötte.

A montenegrói válogatott csatár, Marko Rakonjac a belgrádi Csukaricskinél lett ismert labdarúgó, hiszen 26 bajnokin 11 gólt szerzett, s játékjogát Oroszországba adták el a Lokomotiv Moszkvának.

A montenegrói válogatottban 2022-ben Görögország ellen bemutatkozó Rakonjacot előbb a Crvena zvezdának, aztán a Topolyai SC-nek is kölcsönadta az orosz klub, utóbbi klub színeiben pedig az Európa-liga csoportkörében is szerepelt – mutatta be a két futballistát a DVTK, amely szerdán az Eger ellen játszik felkészülési mérkőzést.