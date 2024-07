Fehérvárról is keresték, de Törökországba menne a középpályás – NS-infó

A Nemzeti Sport elsőként már márciusban megírta, hogy Bedi Bence a nyáron, szerződése lejártával, tíz évet követően távozik a ZTE FC-től, a középpályás nem is kezdte el a zalaiakkal a nyári felkészülést, jelenleg szabadon igazolható.



Tavasszal arról is írtunk, hogy a Fehérvár FC érdeklődött a 27 éves játékos iránt, és úgy tudjuk a fehérváriak nyáron is felvették a kapcsolatot a futballistával, Bedi azonban kitart amellett, hogy külföldön szeretne futballozni, ezért is döntött úgy, hogy távozik Zalaegerszegről.



„Csapatneveket nem mondhatok, de azt elárulhatom, hogy bár vannak magyarországi ajánlatai Bedi Bencének, ő külföldön szeretné folytatni, és erre jelen állás szerint Törökországban lehet esélye. Van érdeklődés török klub részéről, ám mivel ott csak augusztusban indul az új idény, lassan mozdul a török piac, az Eb után lehet számítani nagyobb mozgásra. Mindenesetre bízunk benne, hogy Bence a napokban konkrét ajánlatot kap az egyik kérőtől, és így hamarosan eldőlhet, hol folytatja” – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a játékos ügynöke, Dragan Szekulics.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Marko Cubrilo (bosnyák, FK Igman Konjic – Bosznia-Hercegovina), Csonka András (Ferencváros, legutóbb Budafoki MTE – kölcsönben), Sztefanosz Evangelu (görög, NK Osijek – Horvátország, kölcsön után végleg), Gundel-Takács Bence (Budafoki MTE), Nyíri Vince (Szombathelyi Haladás), Várkonyi Bence (MTK Budapest, kölcsön után)

Kölcsönbe érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia, legutóbb Vasas FC – kölcsönben)

Kölcsönből visszatérhet: Huszti András (Újpest FC), Klausz Milán (Szeged-Csanád GA), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Vasas FC), Papp László (Mosonmagyaróvár), Szalay Szabolcs (Vasas FC)

Kiszemeltek: –

Távozott: Bedi Bence (szabadon igazolható, érdeklődnek iránta: Fehérvár FC; Törökország ), Dombó Dávid (szabadon igazolható), Gyurján Márton (szabadon igazolható), Guy Hadida (izraeli, Maccabi Bnei Reineh – Izrael), Zoran Lesjak (horvát, NK Nafta 1903 Lendava – Horvátország), Kiss Ágoston (tiszakécskei kölcsön után Vasas FC), Antonio Mance (horvát, Umm-Szalal SC – Katar), Soltész István (budafoki kölcsön után Kisvárda Master Good),

Kölcsönből visszatér klubjához: Yohan Croizet (francia, Újpest FC), Gruber Zsombor (Ferencváros)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –