ETO: „Már nagyon várjuk!” – Győrben még meghatározó játékosokat keresnek az NB I-be

Csontos Dominik elárulta: felkészülési mérkőzés ide vagy oda, fontos volt számukra az eredmény.

„A mester elmondta a csapatnak, hogy igenis fontos az eredmény, hiszen akár önbizalmat, akár egy jó löketet adhat a csapatnak. Úgyhogy úgy álltunk bele, nem kérdés, szeretnénk megnyerni a mérkőzést.”

Videónkban elmeséli, hogyan esett neki, hogy az élvonalban is számít rá az ETO; de megtudjuk, mennyire várják már a rajtot, illetve az is szóba kerül, hogy Szoboszlai Dominikhez, Bolla Bendegúzhoz és Csoboth Kevinhez hasonlóan neki is van főnixes múltja.

Borbély Balázs vezetőedzőtől megtudtuk: jól halad a győriek felkészülése.

„Eddig minden a terv szerint megy. Lekopogom, de komolyabb sérüléseink nincsenek, csak egy-két naposak vagy kisebb betegségek, amikből még ki tudunk jönni. Kedden játsszuk a következő barátságos mérkőzésünket a Somorja ellen. Fordított terhelés lesz, akik most harminc percet játszottak, hatvanat fognak. Közben próbáljuk az új játékosokat fokozatosan beépíteni.”

Videónkban beszél arról, hogy keresnek-e még új játékosokat a keretbe, illetve az ETO céljai is szóba kerülnek.

ETO FC Győr–Budapest Honvéd (NB II) 3–0 (0–0)

Győr: Gyurákovics – Vera, Szépe, Keresztes K., Csontos D. – M. Diarra, P. Anton, Vingler, Bumba – Skvarka, Lukics. A 60. perctől: Ruisz – Ráska, Krpics, Koncz, Vianna – Tóth Rajmund, Riquelme Rodrigues, Bánáti – Boschilia – Luc, Farkas B. Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Skvarka (49.), Bumba (51.), Ráska (63.)