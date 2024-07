Brazil támadó középpályást igazolt a Ferencváros – hivatalos

A 28 éves játékos szerződésének hosszát a zöld-fehérek nem hozták nyilvánosságra.

„Kady-t nem kell senkinek sem bemutatni, hiszen nem is olyan rég személyesen is megtapasztalhattuk, hogy milyen képességekkel rendelkezik, a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezők alkalmával láthattuk őt a mieink ellen játszani. Ő egy nagyon dinamikus játékos, aki a pálya utolsó harmadában folyamatos gólveszélyt jelent, akár az előkészítéseivel, akár a saját helyzeteivel. Egy nemzetközi szinten is tapasztalt játékosról van szó, aki tudja, milyen egy selejtezősorozatban nyomás alatt teljesíteni” – mutatta be a futballistát Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója.

Kady Borges – aki apai nagyapja révén lengyel felmenőkkel rendelkezik – szülővárosában, Curitibában kezdett el futballozni, majd 2019-ben Portugáliába szerződött. Két évvel később az azeri Qarabag szerezte meg a játékjogát, s Kady alapembere volt a hazai porondon duplázó csapatnak (12 találattal a liga gólkirálya is lett!), amely aztán a Bajnokok Ligája selejtezőiben 4–2-es összesítéssel búcsúztatta a Fradit is.

A remek formában levő játékost 2023 januárjában az orosz Krasznodar szerződtette kétmillió euróért. Kady a mögöttünk hagyott évadban 33 tétmeccsen három gólt és négy gólpasszt jegyzett korábbi klubjában.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília), Kady Borges (Kady Iuri Borges Malinowski, brazil, FK Krasznodar – Oroszország).

Kölcsönből visszatért: Fortune Bassey (nigériai, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia), Iyinbor Patrick Osagie (Kecskeméti TE), Nagy Olivér (Kecskeméti TE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Farkas Ádám, Lestál Szilárd, Nemes Márton, Tóth Zalán

Kiszemeltek: Philippe Rommens (belga, Go Ahead Eagles – Hollandia), Júlio Romao (brazil, Qarabag – Azerbajdzsán)

Távozók: Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Samy Mmaee (belga-marokkói, szabadon igazolható), Redzic Damir (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Henry Wingo (amerikai, lejár a szerződése, érdeklődik iránta: Austin FC, Minnesota United – Egyesült Államok; Toronto FC, Vancouver Whitecaps – Kanada)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Amer Gojak (bosnyák)