A DAC helyett az ugyancsak magyar többségi tulajdonban lévő Kassa indul a Konferencialigában – hivatalos

A Konferencialigában való indulás jogát a 2024–2025-ös versenyidényben elért eredményei alapján a Dunaszerdahely szerezte meg. Azonban a többklubos tulajdonlásra vonatkozó szabályok megsértése miatt a sárga-kékeket kizárták az európai kupaküzdelmekből, és a Sportdöntőbíróságnál (CAS) benyújtott fellebbezésük sem járt sikerrel.

Peter Palencík, a Szlovák Labdarúgó-szövetség (SFZ) főtitkára már két hete jelezte, hogy a DAC kizárása esetén Szlovákia jó eséllyel nem esik el az európai indulástól.

Az UEFA képviselői a mai ülésen meghozták a végleges határozatot, amely lehetővé teszi Szlovákia számára, hogy a Dunaszerdahely helyét egy másik klub töltse be az európai kupaporondon. Az utóbbi napokban a Niké Ligában szereplő klubok szavazással döntöttek arról, hogy a bajnokságban előrébb végző (5.) Kassa vagy a Kl-rájátszásban őket felülmúló Zólyombrézó induljon a Konferencialiga következő idényében. A csapatok végül úgy döntöttek, hogy Szlovákiát az FC Kassa képviselheti, a kelet-szlovákiai klub javára szavazott a DAC és a Komárom is.

„Nagyon örülünk annak, hogy Szlovákiának sikerült megtartania a négy indulási helyét az európai kupasorozatokban, és az FC Kassa képviselheti országunkat a Konferencialigában” – mondta az UEFA végső döntéséről a Szlovák Labdarúgó-szövetség főtitkára, Peter Palencík.

Sántha Gergely, az FC Kassa felügyelőbizottságának elnöke elmondta: „Négy éve került többségi magyar tulajdonba az akkor még a szlovák másodosztályban induló FC Kassa. Azóta hatalmas utat tettünk meg, amely ez alkalommal a sport területén mutatja meg a két ország közötti együttműködésben rejlő potenciált. Két év első osztályú tagság után az európai kupaporondra is kiléphetünk, igaz, ehhez szerencse is kellett, de a futballban a szerencse általában azok mellé szegődik, akik megdolgoznak érte. Továbbra is folytatjuk a munkát, a nemzetközi mérkőzések pedig olyan tapasztalatokkal vértezhetik fel a csapatot, amelyeket már a következő bajnokságban is kamatoztatni tudunk.”

Az FC Kassának mérföldkő a mostani szereplés: a csapat alig két éve, 2023-ban lett szlovák élvonalbeli együttes, hétéves fennállása alatt jutott el a harmadosztályból oda, hogy szerepelhet nemzetközi kupában.

Az FC Kassa a Konferencialiga második selejtezőkörében kapcsolódik be, ahol az FC Urartu–Neman Grodno párharc győztesével mérkőzik meg. Az első mérkőzésen Örményországban a Neman Grodno 2–1-re nyert. Az első találkozóra július 24-én kerül sor Kassán, a visszavágót egy héttel később, július 31-én játsszák. Ha a fehérorosz Grodno jut tovább, akkor Gyirmóton játszik a magyar többségi tulajdonú klub.