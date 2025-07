Udvardy Panna egyesben is bejutott a második fordulóba a jászvásári tenisztornán

A világranglistán 150. helyen álló, 26 éves magyar játékos a selejtezőből feljutott francia Margaux Rouvroy-val (321.) csapott össze kedden, és három szettben nyert. Az első játszmában kétszer is elvette riválisa adogatójátékát, majd a másodikban ő vesztette el kétszer is a sajátját. A harmadik szett fordulatos küzdelmet hozott, előbb Udvardy 3:0-ra elhúzott, két évvel fiatalabb ellenfele azonban sorozatban négy játékot nyerve fordított. A francia teniszező 5:4-nél két labdára volt a továbbjutástól, de a magyar játékos visszajött, majd 6:5-ös vezetésénél ő jutott először mérkőzéslabdához, amelyet ki is használt.

Az összecsapás 2 óra 18 percig tartott.

Udvardyra a nyolcadik helyen kiemelt brit Francesca Jones (104.) vár a 16 között.

Udvardy Panna – a szlovén Veronika Erjavec oldalán – hétfőn párosban is sikerrel vette a nyitó fordulót. A legjobb nyolc között a negyedik helyen kiemelt Maja Chwalinska, Anastasia Detiuc lengyel, cseh vagy az Irene Burillo Escorihuela, Andrea Lázaro García spanyol duó lesz az ellenfelük.

TENISZ

Jászvásár, 275 ezer dollár összdíjazás

Egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

Udvardy Panna–Margaux Rouvroy (francia) 6:3, 2:6, 7:5