Debrecen: belga másodosztályú klubtól jöhet középpályás

A Planet Nogomet arról ír, hogy a szlovén élvonalbeli Koper is szerette volna szerződtetni a tavaszi szezonban a belga másodosztályú Lommel (Vancsa Zalán klubja) kölcsönjátékosaként a szlovén NK Radomljéban szerepelt, 20 éves szerb középpályást, Djordje Gordicsot, aki azonban a Debreceni VSC ajánlatát fogadta el, így Magyarországra szerződik – ez egybevág a Nemzeti Sport értesülésével. Úgy tudjuk, az U21-es szerb válogatott játékossal már megszületett az egyezség, rövidesen be is jelentheti az érkezését a Loki.

Gordics 2023-ban a Mladoszt Lucsanitól került a Lommelhez, de azóta játszott kölcsönben Topolyán, legutóbb pedig Szlovéniában. A szlovén élvonalban tavasszal 18 meccsen három gólt szerzett és két gólpasszt adott.

A Planet Nogomet megemlíti, hogy Szlovéniában a Celje 28 éves védőjét, Matija Kavcicot is szóba hozták a Lokival, de ennek nincs valóságalapja. Ugyanakkor a haon.hu-hoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy tudja, hogy szó van a legutóbb a spanyol másodosztályból kiesett CD Tenerifében szerepelt 27 éves balhátvéd, Adrián Guerrero szerződtetéséről.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Julien Dacosta (francia, Sochaux – Franciaország), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Varga Ádám (Ferencváros)

Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium, legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Adrián Guerrero (spanyol, CF Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolható), Katona Levente (Kecskeméti TE)

Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)