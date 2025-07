Modric aláírt Milánóban; a Barcelona jobbszélsőt, a Real Madrid védőt igazolt – hétfői transzferhíradó

EZ TÖRTÉNT A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI TRANSZFERPIACON

Viszonylag csendes volt a nap első felében a hazai transzferpiac, a DVTK-tól távozó Artem Odincov Üzbegisztánba igazolt, míg a Nyíregyháza a legutóbb Görögországban légióskodó Kovács Dániellel erősítette meg a keretét. Később a Kazincbarcika szerződtette az ötszörös válogatott Könyves Norbertet, Kocsis Gergő visszatért a Vidibe, miközben lapunk értesülése szerint a Vasas kitette hét játékosát az első csapat keretéből.

Magyar vonatkozású hír még, hogy a Paks elleni El-visszavágóra készülő CFR román gólkirály csatára, Louis Munteanu csak szóhoz juthat a tolnai csapat ellen, miután egyelőre nem került sor a román sajtóban beharangozott átigazolására. Eközben Callum Styles helyzete is megváltozhat a West Bromnál.

Ezzel szemben a nemzetközi színtéren egymást érték a hírek. Angliában a Newcastle hivatalos ajánlatot tett Hugo Ekitikéért az Eintracht Frankfurtnak, míg Noni Madueke az Arsenal játékosának tekinthető, mivel korábbi klubja, a Chelsea és az „ágyúsok” is aláírták a vonatkozó papírokat. A célegyenesbe került Viktor Gyökeres klubváltása is, a magyar származású svéd center a legfrissebb információk szerint a héten utazhat el orvosi vizsgálatra. S ha már orvosi: a Real Madridtól távozó Luka Modric ma esett túl az utolsó „akadályon”, mielőtt hivatalosan is a Milan játékosa lett – este az olasz klub bejelentette az érkezését.

Ami pedig a királyi gárdát illeti, hivatalossá vált, hogy Álvaro Carreras játékjogát 50 millió euróért megvásárolják a blancók a Benficától. Maradva Spanyolországban: svéd jobbszélsővel, Roony Bardghjival kötött szerződést a Barcelona, amely viszont elengedte Pablo Torrét, aki Mallorcán kötött ki, de a katalánoknak visszavásárlási opciójuk marad rá.

Az RB Leipzig az elmúlt fél évad után a következő idényre is kölcsönvette Koszta Nedeljkovicsot, de további két szélsőt is szerződtethet – állítólag Johan Bakayokót illetően meg is egyeztek a lipcseiek a PSV-vel. Eközben a Fenerbahce is ringbe száll Marcus Rashfordért, míg a Wolverhampton a Fluminensében a klub-vb-n berobbanó Jhon Ariast szerződtetheti, a Cristiano Ronaldót foglalkoztató Al-Naszr pedig kinevezte vezetőedzőnek a portugál Jorge Jesust.

A LEGFONTOSABB BEJELENTÉSEK ÉS PLETYKÁK, PERCRŐL PERCRE