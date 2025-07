Kosznovszky-gólpassz, egy 11-es bement, egy kimaradt – MTK-győzelem a KTE ellen

A külföldi edzőtáborozás után itthon az első edzőmeccsét játszotta ezen a nyáron az MTK (összességében az ötödiket), és az NB II-es Kecskeméti TE elleni meccsen kezdőként lépett pályára a napokban Kazincbarcikáról visszatért, de előtte Kecskeméten is futballozó kapus, Fadgyas Tamás. A fővárosiaknál ott volt a pályán a több külföldi csapat által is csábított Kosznovszky Márk is, aki a 21. percben gólpasszt is adott – a ballal kapu elé ívelt labdáját a bosnyák-horvát Marin Jurina kapásból, tíz méterről lőtte a jobb alsó sarokba. Azonban még a szünet előtt egy szöglet után lecsorgó labdából Vágó Levente egyenlített.

A második félidőben mindkét csapat kiharcolt egy-egy tizenegyest, de amíg Banó-Szabó Bence a 74. percben a kapu mellé lőtt, addig Molnár Rajmund a 81. percben értékesítette az MTK javára megítélt büntetőt, amivel 2–1-re győztek a hazaiak. Szerdán a szintén NB II-es Soroksár ellen játszik felkészülési meccset az MTK.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MTK Budapest–Kecskemét (NB II) 2–1

Budapest, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia. Vezette: Káprály

MTK: Fadgyas – Bévárdi (Kovács M.), Beriasvili (Szépe), Kádár (Lehoczky), Kovács P. (Széles) – Kata (Horváth A.), Kosznovszky (Átrok), Plsek (Szűcs P.) – Bognár (Törőcsik), Jurina (Németh K.), Molnár Á. (Molnár R.) Vezetőedző: Horváth Dávid

Gólszerző: Jurina (21.), Molnár R. (81. – 11-esből), ill. Vágó (45.)



NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

TOVÁBBI SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK

11.00: Paksi FC–Iváncsa KSE (NB III)

12.00: Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai)–Kisvárda

13.00: Vasas (NB II)–Nyíregyháza Spartacus

17.00: Tatran Presov (Eperjes, szlovákiai)–Kazincbarcika

17.30: Debreceni VSC–FC Kassa (szlovákiai)

Zalaegerszeg–Nafta Lendava (szlovén)

Zalaegerszeg–Mura (szlovén)