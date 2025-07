BL: máris meglepetés – kikapott Kazahsztánban, kiesett a Ljubljana

Cikkünket folyamatosan frissítjük a véget érő mérkőzések eredményeivel!

Az első, Szlovéniában lejátszott mérkőzésen 1–1-es döntetlen született – köszönhetően a második félidőben esett góloknak, az almati visszavágón viszont nem kellett ilyen sokáig várni. A Kajrat már az ötödik percben megszerezte a vezetést Jorginho fejesével – hogy aztán a szlovénok kapusa mire gondolt a gólnál, azt mindenkinek a saját fantáziájára bíznánk... A portugál csatár aztán fél óra játék után egy gólpasszt is kiosztott – a csapatkapitány, Alekszandr Martinovics állította be a 2–0-s végeredményt az első félidő kétharmadánál. A kazah csapat fennállása során második alkalommal jutott be a Bajnokok Ligája-selejtező második körébe, míg az Olimpija Ljubljana a 2017–2018-as idény óta először fejezte be nemzetközi kupaszereplését az első párharc után.

JORGINHO GÓLJA

A nap második meccsén a gibraltári Lincoln Red Imps csak a 90 perc letelte után, a ráadásban kezdte a gólgyártást: a 90+1. percben Nicholas Pozo gólját még elvette a VAR, öt perc múlva viszont Tjay De Barr találata már a videóbírói szobában ülőknek is megfelelt. Így a Red Imps legyőzte a feröeri Víkingurt, kettős győzelemmel kerülve be a következő fordulóba, ahol a belgrádi Crvena zvezda lesz az ellenfele.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Kajrat Almati (kazah)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 2–0

Továbbjutott: a Kajrat Almati, 3–1-es összesítéssel

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Víkingur (feröeri) 1–0

Továbbjutott: a Lincoln Red Imps, 4–2-es összesítéssel

KÉSŐBB

19.00: Hamrun Spartans (máltai)–FK Zalgiris (litván)

19.00: Malmö (svéd)–Iberia Tbiliszi (grúz)

19.00: Milsami Orhei (moldovai)–KuPS (finn)

19.00: RFS (lett)–Levadia Tallinn (észt)

20.00: Differdange (luxemburgi)–Drita (koszovói)

20.00: Skëndija (északmacedón)–The New Saints (walesi)

20.30: Inter Club d’Escaldes (andorrai)–FCSB (román)

21.00: Breidablik (izlandi)–Egnatia (albán)

21.00: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–Noa (örmény)

21.00: Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)–Virtus AC (San Marinó-i)