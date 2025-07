Iuri Medeiros: A Benfica elleni meccsekre mindig szívesen emlékszem vissza

Az Újpest július elején jelentette be, hogy szerződtette a legutóbb az izraeli Hapoel Beer Sevánál játszó Iuri Medeirost.

„Az Azori-szigeteken születtem és nőttem fel, gyönyörű hely, nem messze Madeirától. Hat testvéremmel éltünk ott, közülük a bátyám is focizik, illetve a nagyobb családban többen is, de nem csak emiatt választottam ezt a sportágat. Portugáliában szinte mindenki focizik, gyerekként is mindenhol a futballal találkozol, így hamar ez lett a kedvenc sportom, nem is volt kérdés, hogy focista szeretnék lenni. A helyi Horta együttesében kezdtem az alapokkal, három év elteltével pedig a Sporting akadémiájára kerültem” – nyilatkozta a klubhonlapnak a 31 portugál szélső, aki hozzátette, hogy eleinte az unokatestvérénél lakott, majd később költözött be az akadémiára. – „Rengeteg focistapalánta tanul a Sportingnál, éppen ezért kénytelen vagy minden nap a legjobbat kihozni magadból, hogy te legyél a kevesek egyike, aki eljut a felnőtt csapatig. Nap mint nap látod a nálad idősebbeket, akik a tudtuk nélkül is példát mutatnak, és motiválnak, hogy te is elérheted azt, amit ők.”

A portugál élvonalban 148 meccsen pályára lépő, ezeken 40 gólt és 41 gólpasszt jegyző játékos így emlékezett vissza ezekre az évekre: „A Benfica elleni meccsekre mindig szívesen emlékszem vissza, nagyon szerettem ellenük játszani, és általában jól is ment (13 meccsen 6 gól 4 assziszt – szerk). Talán a kedvenc gólom is ellenük szereztem, az ő stadionjukban 60 ezer ember előtt. Még a Boavista játékosaként egy távoli szabadrúgást tekertem be a felsőléc segítségével, ráadásul akkor még Ederson volt a Benfica kapusa. A Portugál Kupa döntőjét is mondhatnám, de az is felejthetetlen, amikor a Camp Nouba mentünk a Sportinggal, Lionel Messiék ellen a Bajnokok Ligájában. Pláne nekem, hiszen Messi a kedvenc játékosom. Hátborzongató volt, ahogy éltette a közönség.”

Medeiros elmondta, hogy Messi mellett a másik példaképe Cristiano Ronaldo. Saját játékát így jellemezte: „A kitartásomat emelném ki, és ahogy korábban mondtam, az akadémián hamar önállósodtam, és gyerekkoromtól a maximumot kellett nyújtanom. A pályán pedig egyszerűen élvezem a játékot, sokszor ösztönből cselekszem. Ballábasként szeretek a jobb szélről befelé cselezni, lövésekkel próbálkozni, vagy a társaknak előkészíteni.”

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Edzőtábor: Bled (Szlovénia), július 6–18.

Felkészülési meccsek:

Június 28. (szombat), Újpest: Újpest FC–Komáromi FC (szlovákiai) 2–2 (Tajti, Sarkadi)

Július 4. (péntek), Újpest: Újpest FC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai) 1–0 (Beridze)

Július 9. (szerda), Radomlje (2x60 perces meccs): Újpest FC–Dinamo Zagreb (horvát) 2–4 (Beridze, Matko)

Július 13. (vasárnap), Radomlje: Újpest FC–Krivbasz Krivij Rih (ukrán) 0–0

Július 17. (csütörtök), Radomlje, 18.00: Újpest FC–NK Osijek (Eszék, horvát)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Arijan Ademi (horvát-északmacedón, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolható), Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia), Iuri Medeiros (Iuri José Picanco Medeiros, portugál, Hapoel Beer-Seva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Gleofilo Vlijter (suriname-i, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Dominik (BVSC-Zugló), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Nyíregyháza Spartacus). Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Miron, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Katona Levente (Kecskeméti TE), Filip Zorvan (cseh, Sigma Olomouc – Csehország, szabadon igazolható)

Távozók: Chukwujekwu Simeon Ajanah-Chinedu (nigériai, szabadon igazolható), Genzler Gellért (szabadon igazolható), Mucsányi Márk (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Vincent Onovo (nigériai, szabadon igazolható), Simon Krisztián (befejezte a profi játékos-pályafutását)

Kölcsönbe távozók: Dékei Márk (Videoton FCF), Varga György Balázs (szegedi kölcsön után Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, onnan Dinamo Bucuresti – Románia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –