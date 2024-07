Bemutatta új mezeit a Puskás Akadémia

A Puskás Akadémia a klub hivalatos oldalán mutatta meg először a 2024–2025-ös idényre szóló négy új mezét, melyeken látható a csapat új főszponzora, az MBH Bank.

„A korábbi anyagainkban már megjelent hatszögű minta a korabeli labdák mintázatára utal, de a méhkaptárból ismert formát is elénk idézi, a benne kirajzolódó vonalkák ugyanakkor nem véletlenszerű díszítőelemek, hanem tudatosan elhelyezett design-komponensek, amelyek tovább mélyítik akadémiánk új arculatának szimbolikus hátterét. Minden egyes csík egy-egy játékost jelképez, akiket igyekszünk a „méhkasunkba” begyűjteni. A különböző színárnyalatok a labdarúgók tudásának, képességeinek széles és egyénenként eltérő skáláját jelzik, valamint azt is, hogy intézményünkben olyan fiatalok pallérozódnak, akik a legkülönbözőbb családi háttérrel, neveltetéssel, értékrenddel, szokásokkal, anyagi lehetőségekkel, az ország és a nagyvilág különböző területeiről érkeztek hozzánk” – olvasható a klub honlapján.

A mezek színe kapcsán visszatért a régi-új mélykék árnyalat, amelyet az arany egészít ki. Emellett ismét van a klasszikus fehér színű mez is. „Egyértelmű újításként kerül be a repertoárba az égszínkék mez, ami a Felcsút feletti tiszta égboltra utal. A negyedik, talán legmeghökkentőbb mezszínünk az ún. „purple”, ami egy lilás-pinkes árnyalatot takar. Ezzel tiszteletünket és köszönetünket is szeretnénk kifejezésre juttatni legfőbb támogatónk, az MBH Bank felé, a pénzintézetnek ugyanis a türkiz mellett ez a másik hivatalos arculati színe.” A klub honlapja hozzáteszi, hogy ez utóbbiban érdekes lenne az Újpest FC ellen pályára lépni.

A felcsútiak várhatóan vasárnap pont az Újpest elleni bajnoki nyitányon avathatják fel új mezüket, mivel a Dnyipro-1 elleni Konferencialiga-selejtezőben a Puskás Akadémia játék nélkül juthat tovább.