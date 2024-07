Kl-sorsolás: a Paks elkerülte a Corvinult, a Puskás Akadémia moldovai vagy örmény riválissal játszhat

A Fehérvár új vezetőedzője a „megalkuvás nélküli küzdőszellemet" szeretné látni együttesétől az első találkozótól kezdve. „Mondhatom azt, hogy hazajöttem” – nyilatkozott az M1 aktuális csatornának Pető, jelezve, edzőként hét év után tér vissza, de három és fél évig játékosmegfigyelőként dolgozott a klubnál. A tréner kiemelte, az új játékosok érkezésével „minőségben is sokat javultunk, ez a keret alkalmas arra, hogy nagyobb célokat is tűzzünk ki magunk elé.” Pető Tamás első tétmeccse csütörtökön a Konferencialiga selejtezőjében a Szumgajit elleni idegenbeli találkozó lesz. Az edző kijelentette, az azeri bajnokság negyedik helyezettje ellen csak a továbbjutással lenne elégedett. A kapus Tóth Balázs az elmúlt idényben a Puskás Akadémiától kölcsönben szerepelt, de a Vidi élt opciós jogával, így marad Székesfehérváron. A válogatott kerettag szerint nehéz mérkőzés vár rájuk Azerbajdzsánban, ahol a meleggel is meg kell birkózniuk. „Idegenben nyugodtan és stabil védekezéssel kell kezdeni” – mondta Tóth Balázs. Hozzátette, nem tudják, milyen játékerőt képvisel az ellenfél, de „egyértelműnek kell lennie a továbbjutásnak.” (MTI)