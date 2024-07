A Nyíregyháza 9, Kovácsréti 2 éve várt az újabb NB I-es gólra

Kovácsréti Márk szerint jól indult a Nyíregyháza Spartacus számára a meccs.

„Viszonylag hamar sikerült tizenegyesből gólt szereznem. Aztán kicsit kaotikus volt a játék, igazából az egész meccsen. Később sikerült rárúgnunk a másodikat is, de az utolsó tizenöt perc megint elég nehézre sikeredett, ez már sajnos sokadjára van így, az NB II-ben is volt jó néhány ilyen meccsünk. Szerencsére ki tudtuk húzni, és azt gondolom, ennél többről nem nagyon álmodhattunk: három pont, a magam részéről sikerült gólt szereznem, úgyhogy most mindenki boldog.”

Videónkban mesél a büntetőjéről, illetve, hogy milyen érzelmek szabadultak utána fel benne. Beszélgetünk arról is, hogy a két csapat NB II-es múltja miatt igen pikáns találkozó volt, de szóba kerül az is, mennyire várják már, hogy saját, új stadionjukban játszhassanak.

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC Győr 2–1 (1–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion. Vezette: Erdős József

Gólszerző: Kovácsréti (28. – 11-esből), Beke (55.), ill. Krivokapics (78.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!