Megérkezett a Népligetbe a Ferencváros edzőjelöltje

Mint arról beszámoltunk, úgy tudjuk, hogy az FTC vezetősége az elmúlt napokban több edzőjelölttel is tárgyalt, így merült fel Robbie Keane, Erling Moe és Ronny Delia neve is, ám a jelöltek között volt a holland AZ Alkmaart 2020 decembere és 2024 januárja között 162 meccsen irányító Pascal Jansen is, akivel megegyezés esetén már a héten szerződést kötne az FTC.

Nos, az FTC szurkolói oldala, az ulloi129.hu egy olvasói fotóra hivatkozva vetette fel, hogy Pascal Jansen már megérkezhetett az FTC népligeti edzőközpontjába.