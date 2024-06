Bartosz Grzelak: Nem azért vagyok itt, hogy gyorsan elállítsam a vérzést

Mint ismert, Bartosz Grzelak lett az Újpest FC új vezetőedzője. A 45 éves edző a klub honlapjának adott interjút.

„Közhely, de tényleg nagyon izgatott vagyok, hogy itt lehetek, és velem kezdődhet a klub új korszaka. Ezzel együtt viszont már világos, hogy rengeteg munka áll előttünk. Elsősorban most a következő hat hétre koncentrálunk, hogy körvonalazódjon, sőt ki is alakuljon az a keret, amivel nekivágunk az ősznek” – kezdte az értékelést Grzelak, aki szerint kiemelkedően fontos, hogy kiépítsenek egy egységet és egy olyan csapatot, amelynek van identitása.

A lengyel születésű svéd edző elmondta, hogy azért döntött a váltás mellett, mert az újpesti kihívást nagyon vonzó projektnek látja: „Magyarország ikonikus klubjának pedig nehéz nemet mondani.” Grzelak kijelentette, hogy „nem azért vagyok itt, hogy gyorsan elállítsam a vérzést, hanem hosszú távú szisztematikus munkára köteleztem el magam. Ahhoz, hogy újra a régi fényében tündökölhessen a klub, idő kell.”

A felkészülésről elmondta, hogy elsőként a játékosok fizikai állapotának fejlesztését tűzte ki célul, ezzel párhuzamosan a csapatszellem és a kohézió is fejlődik. Ezt követően jöhet a taktikai felkészülés, amihez a felkészülési mérkőzések adhatnak támpontot. „Fontos a flexibilitás is, illetve az, hogy a játék különböző fázisaiban mi áll jól a csapatnak. Hosszú távon dominancia kell, hogy jellemezze a játékunkat, ha a dobogóra, majd pedig még magasabbra vágyunk. A szurkolók számára pedig az eredményességnél is fontosabb, hogy lássák, mit akarunk játszani, merre halad a klub.”

Elmondta, hogy a teljes profizmust mindenkitől elvárja, a játékosok mellett az összes stábtagtól: „Nem érdekelnek a nagy szavak, a tetteket figyelem. Ha ez megvan, akkor partner vagyok.” A svéd és a magyar futballközeg különbségeiről is ejtett néhány szót. „Taktikailag talán az ottani rendszer koherensebb és kiforrottabb, itt Magyarországon viszont több az egyéni kvalitás.”

„Nem szeretem a nagy szavakat, így nem akarok felelőtlen ígéretekbe bocsátkozni. Azt viszont garantálhatom, hogy a kemény munkát mindenki elvégzi. Minden korábbi csapatom melós együttes volt, és ez most is így lesz” – fogalmazott a szurkolói elvárásokat illetően.