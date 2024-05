„Megtaláltam a helyem” – a szerződését meghosszabbító Varga Barnabás

„Úgy gondolom, hogy eddig bevált az ideigazolásom, jól érzem magam a csapatnál, hála Istennek a gólok is jönnek, úgyhogy abszolút megtaláltam a helyem – mondta Varga Barnabás. – Mindig próbálom a maximumot nyújtani, természetesen az edzéseken és a meccseken is. Azt gondolom, taktikailag fejlődtem sokat. Európában focizni úgymond kicsit más, nagyobb taktikai tudást igényel. Ezen a téren mindenképpen fejlődtem, és még sokat kell is fejlődnöm, úgyhogy ezek mindenképpen pozitív dolgok. Örülök, hogy itt lehetek. Úgy gondolom, hogy kölcsönösen jó a klubnak és nekem is ez az együttműködés. Nagyon örülök, hogy hosszabbítottunk!”

„Mindjárt itt az Eb, így nyilván fontos volt, hogy tiszta fejjel tudjak oda is menni, ne kelljen az átigazolásokon is gondolkodnom. Minden szempontból megfelelő az időpont” – tette hozzá.