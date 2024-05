Fehérvár: azeri válogatott támadóval hozták hírbe a csapatot

A azerisport.com értesülései szerint több országból is érdeklődnek az ukrán élvonalban 5. helyen álló Polisszja Zsitomir kétszeres azeri válogatott támadó középpályása, a 24 éves Emil Mustafayev iránt, aki a jelenlegi idényben 19 bajnoki meccsen három-három gólt és gólpasszt ért el.

A portál szerint az Ukrajnában született, és eddig csak szülőhazájában játszó, de azeri származású Mustafayev iránt az azeri Neftchi és a Shabab mellett Magyarországról a Fehérvár FC érdeklődik, de két török klub is figyeli. A Transfermarkt 400 ezer euróra becsüli az értékét, 2027-ig szól a szerződése az ukrán klubnál.

Az azeri válogatottban idén márciusban, a Mongólia ellen 1–0-ra megnyert meccsen mutatkozott be, majd a bolgárok elleni 1–1-es döntetlen alkalmával is játszott. Mustafayevet az a ProStar ügynökség képviseli, amely az elmúlt években számos játékost közvetített már Ukrajnából az NB I-be, illetve Fehérvárra is, legutóbb éppen a napokban Bohdan Melniket. Az ügynökség magyarországi képviselője, Simon Balázs megkeresésünkre elmondta, az azerisport.com értesülései nem fedik a valóságot, mert a Fehérvár nincs a Mustafayev iránt érdeklődő klubok között, csak azeri és török csapatokról van szó.