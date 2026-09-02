Edzés előtt tánc, fotózás, utána torta – megérkeztek a magyarok a női kosárlabda-világbajnokságra
Nagyszerű hangulatban telt a keddi nap az ebédjét már a berlini szállodájában elfogyasztó női válogatott számára, és ez így is van jól, hiszen mikor ne legyen jó a kedv, ha nem akkor, amikor a nemzeti együttes 28 év után készülhet újra a világbajnokságra. Mint ismert, Völgyi Péter szövetségi kapitány csapata márciusban a második helyen végzett az isztambuli selejtezőcsoportban, ezzel 1998 után ismét megszerezte a kvalifikációt a tornára.
A delegáció délelőtt 10 órakor repült Budapestről Berlinbe, s a csupa mosolygós tagból álló együttes még azt is vidáman kezelte, hogy volt némi fennakadás a becsekkoláskor, mivel több csomag is túlsúlyosnak bizonyult. Az is emelte a hangulatot, hogy a friss világbajnok öttusázó, a miskolci Guzi Blanka is elbúcsúztatta a mieinket, főleg a jelen és a múlt DVTK-s játékosaival, Lelik Rékával, Aho Ninával és Kányási Veronikával ápolt barátságát tovább erősítve. Studer Ágnes, az idei bajnok Pécs karmestere kis fintorral az arcán emelte le saját bőröndjét a mérlegről és vitte odébb pár méterrel, de rossz szó nem esett, sőt, inkább poénkodva és nevetgélve csekkolt be az együttes.
Berlinben aztán az egyik világhírű szállodalánc folyóparthoz közeli, rendkívül impozáns és kényelmes hoteljében ebédeltek Lelikék, s közben a környékben is gyönyörködhettek, ugyanis a 7. emeleten található étterem nagyszerű panorámával kényeztette vendégeit, s nemcsak a magyarokat, hanem a vb másik 14 válogatottját (az amerikaiak természetesen ezúttal is különcködnek és máshol laknak…).
MINIINTERJÚ: SZÉKI-BARNAI JUDIT, A VÁLOGATOTT CENTERE
Szereti a tyúkanyószerepet
– Mennyire szürreális önnek, hogy bekerült a 12-es keretbe és itt van a csapattal Berlinben?
– Megdolgozott érte, Völgyi Péter szerint keményen melózott egész nyáron…
– Van-e ennek a sikertörténetnek egyfajta bújtatott üzenete a magyar játékosok számára, vagyis hogy egy évek óta a kiesés elkerüléséért harcoló klubból, a Ceglédből is be lehet kerülni a nemzeti együttesbe?
– A szövetségi kapitány beszélt arról is, mennyire fontos az ön tyúkanyószerepe. Mit gondol erről?
– Hogyan látja a válogatott esélyeit?
Kis pihenő után jött a nap csúcspontja, egy hangárméretű régi gyárban megtartott hivatalos csapatfotózás, ahová busszal vitték a lányokat. A retróhangulatú óriási helyiségben aztán kedvükre pózolhattak a hölgyek, labdával és anélkül, közben pedig az általuk kért zene (az „Érik a szőlő” újszerű feldolgozásban és persze az elmaradhatatlan Azahriah-slágerek) bömbölt a mikrofonokból. Sokan rendkívül élvezték a helyzetet, mindenkit kisminkeltek, a vb körülbelül kétméteres plüsskabalája – benne egy izzadó fiatalemberrel – is nagy kedvvel ropta a táncot a magyar dallamokra.
„Én annyira nem rajongok ezért, mert nem vagyok fotogén, és ha lehet, elkerülöm a fotózásokat, de persze óriási élmény részt venni ezen a programon is” – mondta a Nemzeti Sportnak a csapat honosított amerikai hátvédje, a 38 éves Turner Yvonne, aki 2019 óta mindig vállalta a szereplést, amikor hívták, és karrierje egyik legmeghatározóbb eseményének tartja a világbajnokságot. A korábban Sopronban játszó hátvéd szerint fontos, hogy élvezzék ki a torna minden pillanatát, s nem azért, mert 28 éve nem járt vébén a magyar együttes, hanem mert az ilyen viadalokról álmodtak mindannyian, amikor elkezdtek kosárlabdázni.
A fotózás után a szálloda edzőtermében aztán már a munkáé volt a főszerep, szűk egyórás kondi- és kardióedzésen vettek részt Juhász Dorkáék, akiknek Völgyi szerdán már „igazi”, kosárlabdaedzést vezényel. A nap emelkedett hangulatban zárult, vacsora után a delegáció énekléssel és két tortával köszöntötte a kedden 58. születésnapját ünneplő Plézer Gábor technikai vezetőt.
A magyar együttes szeptember 4-én, pénteken 21 órakor kezdi el szereplését a vb-n a két évvel ezelőtti párizsi olimpián ezüstérmes franciák ellen, majd 5-én Nigéria (14.15), 7-én Dél-Korea (14.30) lesz az ellenfele a B-csoportban.
|A MAGYAR KERET
|Aho Nina, Kányási Veronika (mindkettő Diósgyőr), Dúl Panka (Győr), Josepovits Kinga, Studer Ágnes, Török Ágnes (mindhárom Pécs), Juhász Dorka (Galatasaray, török), Lelik Réka (csapat nélküli), Rátkai Eszter (Szekszárd), Széki-Barnai Judit (Cegléd), Takács-Kiss Virág (Valencia, spanyol), Turner Yvonne (csapat nélküli)
NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
A MAGYAR VÁLOGATOTT PROGRAMJA
B-CSOPORT
Péntek, 21.00: MAGYARORSZÁG–Franciaország (Berlin Aréna) (Tv: M4 Sport)
Szombat, 14.15: Nigéria–MAGYARORSZÁG (Max Schmeling Halle) (Tv: M4 Sport+)
Hétfő, 14.30: MAGYARORSZÁG–Dél-Korea (Max Schmeling Halle) (Tv: M4 Sport)