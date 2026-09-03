Hasítanak a Liverpool meccsei a Network4-en

„Az az újdonság a sportközvetítéseink kapcsán, hogy szinte semmi sem változik” – hangzott el a Network4 Media Group hagyományos őszindító sajtótájékoztatóján, amelyen a médiaportfólió vezetői, Borsány-Gyenes András tulajdonos és Lennert Márton kereskedelmi igazgató, valamint új sztárriporterei, Borbás Marcsi és Papp Gergő tájékoztatták az újságírókat Monoki Lehel moderálása mellett.

A szórakoztató kínálat mellett részletesen szóltak a sportcsatornák, az Arena4 és a Match4, valamint a streamingplatform, a Net4+ új idényéről, a következő hónapok programstruktúrájáról is. Az elhangzottak szerint a bevált stratégiát viszik tovább a hosszú távra szóló, széles körű sportjogokkal, vagyis a nézők az idén is követhetik a labdarúgó angol Premier League, a Championship és a Ligakupa, a német Bundesliga, a 2. Bundesliga, az olasz Serie A, az Olasz Kupa, a skót Premier League és Ligakupa eseményeit, csakúgy, mint a MotoGP, a NASCAR, az IndyCar, az NFL, az NCAA vagy éppen a UFC történéseit a különböző magazinműsorok és sportdokumentumfilmek mellett.

Ami újdonság: egyre több helyszíni tudósítást terveznek a sporteseményekről a még nagyobb hitelesség érdekében, ennek jegyében az említett sportcsatornák tudósítói már a helyszínről jelentkeztek be a Premier League nyitányáról vagy a német Szuperkupa-meccsről is, és exkluzív interjút tudtak készíteni a friss európai aranycipős Harry Kane-nel, a Bayern München sztárjával. Ezt a gyakorlatot vinnék tovább és bővítenék ki minél több sportágra és eseményre az ősztől.

A médiacég másik célja, hogy a streamingen elérhető minél több eseményhez magyar nyelvű kommentár is társuljon, ne csak eredeti hangsávval legyenek nézhetők bizonyos közvetítések. Ezzel a közönség szélesebb köre számára válna élvezhetőbbé a rengeteg párhuzamosan futó sportesemény, mivel a Network4 már egyetlen hét alatt is több mint 120 élő közvetítést kínál platformjain.

Borsány-Gyenes András megerősítette: a sporton belül a Premier League-közvetítések viszik a prímet, azon belül pedig toronymagasan a legnézettebbek a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is alkalmazó Liverpool FC mérkőzései.

A Network4 (illetve annak jogelődje) immár húsz éve van jelen a magyar kábeltelevíziózásban, ennek jegyében a tv-szolgáltatás szombattól, a streamingplatform pedig hétfőtől megújult arculattal jelentkezik.