A Ferrari remek formában kezdett, kitart a lendülete? – Olasz Nagydíj, 2. szabadedzés

Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben a két Ferrari bizonyult a leggyorsabbnak a Formula–1-es Olasz Nagydíj nyitányán. A Scuderia kettősét George Russell követte, a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli ötödikként, míg a lendületben érkező McLaren hátrányban kezdett. Arról, hogy miként alakul a második edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

77. OLASZ NAGYDÍJ SZEPTEMBER 4., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:23.008 2. szabadedzés 16.00–17.00 SZEPTEMBER 5., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Spanyol Nagydíj, Madrid szeptember 13., 15.00 Azeri Nagydíj, Baki szeptember 26., 13.00 Bahreini Nagydíj, Sepang október 4., 9.00