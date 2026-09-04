A Ferrari remek formában kezdett, kitart a lendülete? – Olasz Nagydíj, 2. szabadedzés
Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben a két Ferrari bizonyult a leggyorsabbnak a Formula–1-es Olasz Nagydíj nyitányán. A Scuderia kettősét George Russell követte, a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli ötödikként, míg a lendületben érkező McLaren hátrányban kezdett. Arról, hogy miként alakul a második edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|77. OLASZ NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:23.008
|2. szabadedzés
|16.00–17.00
|SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00
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