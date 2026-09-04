Nemzeti Sportrádió

A Ferrari remek formában kezdett, kitart a lendülete? – Olasz Nagydíj, 2. szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.04. 15:40
null
A Ferrari kettőse nyitott az élen Monzában, mit hoz a folytatás? (Fotó: AFP)
Címkék
szabadedzés F1 Olasz Nagydíj Formula–1
Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben a két Ferrari bizonyult a leggyorsabbnak a Formula–1-es Olasz Nagydíj nyitányán. A Scuderia kettősét George Russell követte, a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli ötödikként, míg a lendületben érkező McLaren hátrányban kezdett. Arról, hogy miként alakul a második edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

77. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:23.008
2. szabadedzés16.00–17.00
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00

 

 

szabadedzés F1 Olasz Nagydíj Formula–1
Legfrissebb hírek

A Ferrari hengerelt a monzai nyitányon; a McLaren hátrányban kezdett

F1
3 órája

F1: Pierre Gaslyt újra megfosztották a monacói harmadik helyétől

F1
3 órája

Ferrari-láz, McLaren-roham – forrósodik a harc Monzában

F1
Tegnap, 15:38

A megbüntetett Antonelli szerint az olaszoknak közte és a Ferrari között kell választaniuk

F1
Tegnap, 15:35

Hadjar az Olasz Nagydíjat is kihagyja – hivatalos

F1
2026.09.02. 16:10

Új motor, fejlesztések és tisztelgés Schumacher előtt – a Ferrari több fronton készül a monzai összecsapásra

F1
2026.08.31. 16:26

Új szerződés és bajnoki autó: Norris hosszú távon kötelezte el magát a McLarennel – hivatalos

F1
2026.08.29. 11:48

Az Alpine kitart a Gasly, Colapinto páros mellett – hivatalos

F1
2026.08.27. 13:38