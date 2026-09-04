Két Újpest-játékost vett kölcsön az NB II-es Kozármisleny

A 24 éves, ballábas belső védő, Fehér Csanád Martfűn kezdett futballozni, majd megfordult a Szolnoki MÁV utánpótlásában és a Puskás Akadémiánál, ahonnan Kecskemétre igazolt, végül 2020-ban Újpestre került. Újpesten először az NB III-as második csapatban lett alapember, majd 18 évesen bemutatkozott az NB I-ben.

Eddigi pályafutása során 17 NB I-es, illetve 101 NB III-as mérkőzésen szerepelt, amelyeken összesen 10 gólt szerzett.

„Örülök, hogy Kozármislenybe igazolhattam – ecsetelte a klubhonlapon. – Bízom benne, hogy sikerül a csapattal együtt kilábalnunk ebből a kisebb gödörből, és elindulnunk felfelé a tabellán. Remélem, hogy ezt a formát aztán hosszú távon is fenn tudjuk tartani, és elérjük a kitűzött céljainkat.”

A másik érkező, a 22 éves Geiger Bálint újpesti labdarúgóként, de legutóbb a horvát II. osztályú Karlovac csapatában szerepelve csatlakozott a Kozármislenyhez. A baloldali középpályás akadémiai éveit a Puskás Akadémia és az Újpest csapataiban töltötte. A 2021–2022-es idényben mutatkozott be az Újpest második csapatában az NB III-ban, majd 2024 tavaszán az NB I-ben is megkapta a lehetőséget. Tavaly ősszel még az Újpest NB I-es csapatában szerepelt, majd idén tavasszal a Videoton NB II-es együttesében lépett pályára 13 alkalommal. A fehérvári időszakot követően visszatért Újpestre, majd 2026 nyarán a horvát másodosztályú NK Karlovac együtteséhez került, azonban onnan már vissza is tért, és a lila-fehérek kölcsönjátékosaként Mislenyben folytatja.

Eddigi pályafutása során 34 NB I-es bajnoki mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 6 gólpasszt jegyzett, az NB III-ban 65 alkalommal lépett pályára és 6 gólt szerzett. Korábban a magyar U21-es válogatottban is szerepelt.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek Kozármislenyben – mondta a klubhonlapon. – Várom, hogy elkezdjük a közös munkát, és szeretnék minél többet segíteni a csapatnak, tudom, hogy a csapat is fog segíteni nekem, és bízom benne, hogy együtt minél jobb helyezést érhetünk el a szezonban.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Bene Domonkos (MTK – kölcsönbe), Csucsánszky Zoltán (MTK – ismét kölcsön), Debreceni Zalán (Budafok), Fehér Csanád (Újpest – kölcsönbe), Geiger Bálint (Újpest – kölcsönbe, legutóbb NK Karlovac – Horvátország, kölcsönben), Herczeg Botond (MTK II – ismét kölcsönbe), Jelena Richárd (Ajka – kölcsönből vissza), Kátai-Urbán Marcell (profi szerződést kapott), Kirchner Krisztián (Ajka), Laveczky Kristóf (MTK II – kölcsönbe), Nógrádi Gergő (MTK II – kölcsönbe), Sebestyén Márk (NK Vardarac – Horvátország, kölcsönből vissza), Szűcs Patrik (MTK – kölcsönbe, legutóbb Komáromi FC – Szlovákia, kölcsönben), Stumpf Gábor (MTK II, legutóbb Budafok), Tímár Dávid (PMFC), Vajda Roland (MTK – ismét kölcsönbe, legutóbb még a Puskás Akadémiától)

Távozott: Babinszky Bence (DVTK), Bakó Sámuel (MTK – kölcsönből vissza), Gajág Gergő (Kecskemét), Horváth Dániel (MTK), Jelena Richárd (Ajka – kölcsönből vissza), Oroszi István (?), Pupp Zétény (Paks II – kölcsönből vissza), Sebestyén Márk (Szekszárd, legutóbb NK Vardarac – Horvátország, kölcsönben), Szalka Dominik (Mosonmagyaróvár), Zsóri Dániel (MTK – kölcsönből vissza)