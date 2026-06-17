Nemzeti Sportrádió

Magyar válogatott játékost igazolt a Valencia kosárlabdacsapata

F. B.F. B.
2026.06.17. 13:17
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Takács-Kiss Virág a bajnok Valenciánál folytatja (Fotó: valenciabasket.com)
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kosárlabda Takács-Kiss Virág Valencia
A magyar kosárlabda-válogatott centere, egyben csapatkapitánya, Takács-Kiss Virág a spanyol élvonalbeli Valencia Basket kosárlabdacsapatában folytatja pályafutását – számolt be róla a spanyol klub honlapja.

A spanyol bajnokságot és kupát idén nyáron megnyerő Valencia Basket megállapodott a 28 éves Takács-Kiss Virággal, így a magyar játékos a következő idényben a spanyol együttest erősíti. A klub célja, hogy folytassa diadalmenetét, hiszen az elmúlt hat évben összesen tizenegy trófeát gyűjtött be – spanyol bajnokként a nemzetközi porondon az Euroligában indul. 

A wbasket.hu szerint az itthon korábban Pécsen és Győrben játszó Takács-Kiss Virág az elmúlt évad második felét is Spanyolországban töltötte, a Salamanca játékosa volt. Összesen 22 mérkőzésen lépett pályára, közel 21 perc alatt 8,2 pontot és 5,7 lepattanót átlagolt.

Takács-Kiss Virág egyébként a vb-kvalifikáció kiharcolásáról is beszélt korábban a Nemzeti Sportnak.

 

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