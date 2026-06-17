Magyar válogatott játékost igazolt a Valencia kosárlabdacsapata

A spanyol bajnokságot és kupát idén nyáron megnyerő Valencia Basket megállapodott a 28 éves Takács-Kiss Virággal, így a magyar játékos a következő idényben a spanyol együttest erősíti. A klub célja, hogy folytassa diadalmenetét, hiszen az elmúlt hat évben összesen tizenegy trófeát gyűjtött be – spanyol bajnokként a nemzetközi porondon az Euroligában indul.

A wbasket.hu szerint az itthon korábban Pécsen és Győrben játszó Takács-Kiss Virág az elmúlt évad második felét is Spanyolországban töltötte, a Salamanca játékosa volt. Összesen 22 mérkőzésen lépett pályára, közel 21 perc alatt 8,2 pontot és 5,7 lepattanót átlagolt.

Takács-Kiss Virág egyébként a vb-kvalifikáció kiharcolásáról is beszélt korábban a Nemzeti Sportnak.