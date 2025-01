Mamardasvili ráadásbeli hibája miatt bukott el két pontot a Valencia Sevillában

A középmezőnyben található Sevilla volt a mérkőzés esélye a bajnokságban hat meccse nyeretlen, a találkozó előtt sereghajtó Valencia ellen, és több helyzetet is dolgozott ki az első félidőben. Azért túl sok dolga Giorgi Mamardasvilinek nem volt, kétszer kellett védenie, a nagyobbat Isaac Romero távoli lövésénél. A vendégek nem találták el a kaput 45 perc alatt, de összességében nem játszottak alárendelt szerepet, csak a támadójátékban nem jeleskedtek.

A szünet után tíz perc telt el, amikor Mamardasvilinek ismét dolga akadt, Dodi Lukebakio lőtt volna a léc alá, ám kitolta a grúz kapus a labdát. A szögletből ismét veszélyeztetett a Sevilla, ám Saúl Níguez csúsztatása a bal kapufa mellé szállt. Nem sokkal később büntettek a „denevérek”, Mamardasvili felívelése után Hugo Duro a csúsztatásával nagy helyzetbe hozta Luis Rioját, aki ziccerben a rövidbe lőtt. A 31 éves támadó újabb gólt szerezhetett volna, de ezúttal kisodródott helyzetben a kapu mellé lőtt, míg az andalúzok betaláltak, viszont a lesen tartózkodó Saúl zavarása miatt nem adták meg Lukebakio gólját.

Közel álltak a szabályos gólhoz is a hazaiak, a héten az Augsburgtól szerződtetett Rubén Vargas távolról a bal kapufát találta el, ám a támadások közben az ellenfél kontráira is figyelniük kellett. A rohamok aztán eredményre vezettek, Adria Pedrosa 25 méterről lőtt, a pattogós labdát (amely talán mellé is ment volna) pedig az egész mérkőzésen jól védő Mamardasvili beütötte a kapujába. Egy pontot megmentett a Sevilla, a Valencia nem tudta megszakítani rossz sorozatát és maradt az utolsó helyen. 1–1

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

Sevilla–Valencia 1–1 (Pedrosa 90+3., ill. Rioja 61.)

KORÁBBAN

Alavés–Girona 0–1 (Solís 90+1.)

Real Valladolid–Real Betis 1–0 (K. Pérez 58.)

Espanyol–Leganés 1–1 (Cabrera 2., ill. S. Cissé 14.)

VASÁRNAP

14.00: Las Palmas–Getafe (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK

Péntek

Rayo Vallecano–Celta Vigo 2–1 (Embarba 5., De Frutos 63., ill. Borja Iglesias 27.)

Kiállítva: Marcos Alonso (Celta Vigo, 90+4.)

December 3.

Mallorca–FC Barcelona 1–5 (Muriqi 43., ill. Ferran Torres 12., Raphinha 56., 74. – az elsőt 11-esből, F. De Jong 79., Víctor 84.)

December 4.

Athletic Bilbao–Real Madrid 2–1 (Berenguer 53., Guruzeta 80., ill. Bellingham 78.)