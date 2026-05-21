Az ETO, az FTC és a ZTE emelkedett ki a teljesítményindexekben, no meg Vitális

PÓSFAI GYULA
2026.05.21. 15:44
A Sofascore portálnál Vitális Milánnak (elöl) és a győri csapatnak lett a legmagasabb teljesítményindexe (Fotó: Árvai Károly)
A múlt hétvégén befejeződött NB I-es labdarúgóidényről szokásunkhoz hűen összegyűjtöttük a fontosabb statisztikákat, érdekességeket. A számok alapján többek között megvizsgáltuk, minek köszönhette a bajnok ETO, hogy sikerült megtörnie a Ferencváros hét idényen át tartó hegemóniáját. Megnéztük, melyik csapat szerezte a legtöbb gólt például fejesből, vagy tizenegyesből, mely játékosok teljesítettek a legjobban összességében, illetve az egyes játékelemekben, és hogy kik kerültek be a bajnokság legértékesebb tizenegyébe.


♦ Mindössze két évvel a feljutása után szerezte meg fennállása ötödik bajnoki aranyérmét az ETO, így a „professzionista ligabajnokság” 1926-os bevezetése óta negyedszer fordult elő a magyar labdarúgás élvonalában, hogy egy újonc a következő idényben megnyerje a bajnokságot. Ezt a bravúrt 1942-ben a Weisz Manfréd FC Csepelnek, 1997-ben az MTK-nak, majd  legutóbb 26 évvel ezelőtt, 2000-ben a Dunaferrnek sikerült véghez vinnie.   

♦ Az ETO aranyérmének értékét növeli az a tény is, hogy a mezőny legszűkebb keretével, 28 játékost bevetve érte el, köztük öten voltak olyanok, akik a bajnokság során maximum öt mérkőzésen léptek pályára. Ezzel szemben a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane 38 labdarúgót szerepeltetett, közülük kilencen nem érték el a hatos meccsszámot. Ráadásul 24.8 évvel a győrieké volt a mezőnyben a második legfiatalabb átlagéletkorú keret, ebben csak a zalaegerszegiek előzték meg őket, 23.4 évvel. A legidősebb csapat a Paks volt kereken 29 esztendős átlaggal, utána a Puskás Akadémia és az Újpest jött egálban 27.9-cel, az FTC pedig negyedik lett 27.2-vel.

♦ Ugyancsak a győriek dicséretére szól, hogy a keretük összértéke a Transfermarkt portálnál május elején még csak a negyedik legmagasabb volt az NB I-ben, a bajnoki cím hatására azonban a hónap közepére 28 százalékkal emelkedett, de a jelenlegi 14.63 millió euró még mindig csupán egyharmada a Ferencváros keretéének (44.9 millió euró).

♦ Ha már a pénz került szóba, meg kell említeni, hogy a legjobban a Paks teljesített felül a bajnokságban, hiszen a keretértékeket tekintve csak a kilencedik a rangsorban, az idényt viszont hat hellyel előrébb, bronzérmesként zárta. Ezzel szemben az MTK hiába rendelkezett a negyedik legerősebb kerettel, csak a 10. helyre futott be, míg az Újpest négy pozícióval végzett hátrébb, mint ami a játékosai becsült összértéke alapján elvárható lett volna. 

♦ A Sofascore portálnál a csapatok teljesítményindexei alapján is a bajnok ETO bizonyult a legjobbnak 6.97 ponttal, minimális, egyszázadnyi különbséggel megelőzve az ezüstérmes Ferencvárost (6.96). A harmadik helyre az idényben ötödikként zárt ZTE került 6.86-tal. 

♦ A bajnoki elsőségért az utolsó fordulóig nagy csatát vívott az ETO és a Ferencváros, a közöttük lévő kis különbséget jelzi az is, hogy az általunk vizsgált 11 tabellából mindkét csapat ötben végzett az élen, míg a Paksnak egy elsőség jutott. A győriek amellett, hogy a hagyományos táblázaton a legtöbb ponttal (69) rendelkezve bajnokok lettek, ősszel (az 1–18. fordulóig) a legkevesebb kapott góllal (9) és a legtöbb szerzett ponttal (35) is a legjobbnak bizonyultak, a teljes idény során idegenben a legtöbb gólt szerezték (41), illetve tavasszal a legkevesebb gólt kapták (18). A fővárosi zöld-fehérek a házon kívül teljesítményükkel kimagaslottak a mezőnyből, hiszen 39 pontot gyűjtöttek és mindössze 12 gólt kaptak, az egész idény során a legtöbb gólt szerezték (67), továbbá a 19. és a 33. forduló között bezsebelt 34 pontjukkal a tavasz legjobbjai lettek, bár csak jobb gólkülönbségükkel előzték meg a győrieket. A bronzérmes paksiak arra lehetnek büszkék, hogy pályaválasztóként a legtöbb gólt (39) érték el a mezőnyben.

   
  1. ETO FC 

18

10

5

3

36–17

+19

35

  2. Ferencvárosi TC

18

10

4

4

35–18

+17

34

  3. Paksi FC

18

9

6

3

39–26

+13

33

  4. Debreceni VSC

18

9

4

5

26–21

+5

31

  5. Puskás Akadémia

18

8

4

6

24–23

+1

28

  6. Kisvárda

18

8

3

7

22–29

–7

27

  7. Zalaegerszegi TE

18

6

6

6

29–26

+3

24

  8. Újpest FC

18

6

4

8

27–32

–5

22

  9. MTK Budapest

18

6

3

9

33–37

–4

21

10. Diósgyőri VTK

18

4

6

8

24–30

–6

18

11. Nyíregyháza 

18

3

5

10

19–34

–15

14

12. Kazincbarcika

18

3

2

13

17–38

–21

11

az NB I ŐSZI ÁLLÁSA

♦ Nem véletlen, hogy a fennállása első idényét az NB I-ben töltő Kazincbarcika zárt az utolsó helyen, hiszen csupán a tavaszi tabellán csípte meg a 11. pozíciót – egy ponttal megelőzve borsodi riválisát, a 2026-ban csupán 10 pontot összekapart DVTK-t. Kuttor Attila együttese a többi 10 összevetésben 12., vagyis utolsó lett. A Diósgyőr nyolc táblázaton utolsó előtti, a Nyíregyháza az őszi végelszámolásnál állt a kiesést jelentő 11. helyen, viszont tavasszal feltámadt, és az előkelő 3. pozíciót szerezte meg. Az újonc Kisvárda a szerzett gólok (36) számát tekintve lett utolsó előtti a mezőnyben.

   
AZ NB I VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

33

20

9

4

65–30

+35

69

  2. Ferencvárosi TC

33

21

5

7

67–31

+36

68

  3. Paksi FC

33

15

8

10

63–46

+17

53

  4. Debreceni VSC

33

14

11

8

51–41

+10

53

  5. Zalaegerszegi TE

33

13

9

11

49–43

+6

48

  6. Puskás Akadémia

33

13

7

13

43–43

0

46

  7. Újpest FC

33

11

7

15

48–57

–9

40

  8. Kisvárda

33

11

7

15

36–49

–13

40

  9. Nyíregyháza

33

10

10

13

47–57

–10

40

10. MTK Budapest

33

9

11

13

55–62

–7

38

11. Diósgyőri VTK

33

6

10

17

39–65

–26

28

12. Kazincbarcika

33

6

4

23

31–70

–39

22

A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepel majd. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.

A bajnokság hazai és vendégtabelláját itt érhetik el.

♦ A 12 csapatból négy olyan volt, amely idegenben teljesített jobban ebben az idényben: az ETO odahaza 34, vendégként 35 pontot gyűjtött, az FTC-nél 29-39, a Debreceni VSC 25-28, a Puskás Akadémiánál 19-27 volt a pontok száma ebben az összevetésben. Összegezve: a bajnoki aranyérem sorsát többek között az döntötte el, hogy a Ferencváros öt vereséget szenvedett a Groupama Arénában, ebből négyet az ősz során, amikor a bajnoksággal párhuzamosan az Európa-ligában (El) is szerepelt. (Igaz, Robbie Keane általában jelentősen rotálta csapatát.) Az FTC az említett négyből háromszor úgy kapott ki, hogy a vasárnapi bajnokija előtt csütörtökön győzött az El-ben – a selejtezőben, illetve a főtáblán. Januárban a győriekkel szemben pedig úgy maradt alul otthon az FTC, hogy három nappal korábban 1–1-et játszott itthon a Panathinaikosszal – bár a 86. percig akkor is nyerésre állt.
Emellett fontos tényező volt az is, hogy az ETO a 33-ból 13 meccset hozott le kapott gól nélkül, ebből kilencet hazai pályán, utóbbival kiemelkedett az élvonal mezőnyéből. Borbély Balázs csapata mindössze négy bajnoki vereséget szenvedett az idény során – ebből kétszer a ZTE-től –, és ezen kívül övé a leghosszabb, 11 meccses veretlenségi sorozat is. Ebben a tekintetben a Paks lett a második, amely a bajnokság első tíz fordulójában nem talált legyőzőre. 

♦ Hátrányból felállva a legtöbb pontot az ETO és a Puskás Akadémia gyűjtötte be, 16-ot, és mindketten négyszer tudtak fordítani, a különbség annyi volt, hogy a győriek ellen 12-szer, a felcsútiakkal szemben 21-szer vezettek a riválisok. A mezőnyben a Kazincbarcika volt az egyetlen, amely hátrányból egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni. Nyerő állásból a diósgyőriek vesztettek a legtöbbször, összesen hatszor, a mezőny majdnem fele, öt csapat – közte a Győr – viszont csak egyszer, miközben a Ferencváros háromszor is.  

A paksiak négy tizenegyest is elhibáztak a bajnokságban, itt Hahn János (9) lövését védi Szappanos Péter (Fotó: Török Attila)

♦ Fejesből a legtöbb gólt a Nyíregyháza érte el, 14-et, közvetlen szabadrúgásból a Ferencváros, hármat, büntetőbőlPaks, 11-et. Igaz, magasan a tolnaiak végezhették el a legtöbb tizenegyest, 15-öt, és így a legtöbbet is ők hagyták ki, négyet. Közülük Hahn János egymaga kettőt, míg Gyurkits Gergő és Windecker József egyet-egyet hibázott el. Ritkaság, hogy egy csapat 5 öngólt hozzon össze egy idény alatt, a Diósgyőrrel most ez is megesett, ráadásul ezekből kettő is Szatmári Csaba nevéhez fűződik, aki 2020-ban a Debrecennel, most a Diósgyőrrel esett ki az első osztályból.

♦ A mérkőzések első és harmadik negyedórájában az FTC érte el a legtöbb találatot, kilencet, illetve 13-at, a második negyedórában, illetve a 61. és 75. perc között pedig az ETO, 12-t, illetve 16-ot. A második félidő első 15 percében a DVSC volt a legeredményesebb 14 góllal, a 76. és 90. perc között, illetve a ráadásban pedig a Paks, 14-gyel, illetve hattal.     

♦ Az első és a második negyedórában is a Nyíregyháza kapta a legtöbb gólt, 10-et, illetve 13-at, a 31. és a 45. perc között, illetve a második játékrész első 15 percében pedig a Diósgyőr, 12-t, illetve 15-öt. A 61. és a 75. perc között a Paks szedte be a legtöbb gólt, 12-t, a 76. és a 90. perc között, illetve a hosszabbításban pedig a Kazincbarcika, 16-ot, illetve hetet. Érdemes még kiemelni, hogy a ráadás perceiben az Újpest kapuját is ötször vették be az ellenfelek. 

♦ A Transfermarktnál a magyar élvonal legsportszerűbb együttese is az ETO lett, 62 sárga lappal, két második sárgával, összesen tehát két kiállítással. A lista végén a Kazincbarcika végzett, amelynek a játékosai összesen 93 sárgát és három pirosat szedtek össze, ezekből kettő volt azonnali kiállítás. A legtöbb piros lapot a ZTE kapta, hatot, ezekből négy volt második sárgás. 

♦ Az átlagnézőszámmagyarfutball.hu kimutatása szerint az előző idényhez képest 4553-ról 4302-re csökkent, de 2000 óta így is ez a második legmagasabb érték. A visszaesés egyrészt azzal magyarázható, hogy a Kazincbarcika nem játszhatott a saját pályáján, és így mindössze 861-es átlagnézőszámot hozott össze. Nem mellékes az sem, hogy a DVTK B-közepe többször is bojkottálta csapata hazai meccseit, a záró fordulóban a Paks ellen pedig az MLSZ döntése alapján egyáltalán nem mehettek be a diósgyőri szurkolók. Ezeken kívül még említhetjük azt is,  hogy sorsolás alapján a három FTC–Újpest derbiből az előző idényben kettőt, most viszont csak egyet játszottak a Groupama Arénában. Egyébként 18.779 nézővel az utóbbi lett a bajnokság leglátogatottabb mérkőzése, megelőzve az áprilisi Debreceni VSC–FTC (16.876) és az októberi FTC–Paks találkozókat (14.071). 

A legtöbbször a kisvárdai Ridwan Popoola (jobbra) szerelt sikeresen az NB I legutóbbi idényében (Fotó: Czinege Melinda) 

♦ A Sofascore sportstatisztikai portál egyénileg is értékelte a bajnokság játékosait. Az összesített teljesítményindex alapján a győriek középpályása, Vitális Milán lett a bajnokság legjobb játékosa 7.45-tel, a második helyre a zalaegerszegi középpályás, Szendrei Norbert  (7.36), a harmadikra az őszt a DVTK-nál, a tavaszt a Ferencvárosnál töltött szélső, Elton Acolatse (7.28) került. Az egyes játékelemeket vizsgálva a legtöbb sikeres szereléssel (108) a kisvárdai Ridwan Popoola büszkélkedhet, a legtöbb lövést a debreceni Lang Ádám blokkolta (31), a legtöbb közbeavatkozás a kazincbarcikai Mihajlo Meszhi, míg a legtöbb tisztázás (213) az MTK-s Ilja Beriasvili nevéhez fűződik. A támadást tekintve a legtöbb sikeres cselt a zalaegerszegi Maxsuell Alegría mutatta be, a legtöbb kulcspasszt (78) a debreceni Dzsudzsák Balázs adta, a legtöbbször a felcsúti Nagy Zsolt vette célba a kaput (83), míg a legtöbb ziccert a debreceni Bárány Donát hagyta ki (17).    

♦ A kapusok közül a zalaegerszegi Gundel-Takács Bence mutatta be a legtöbb védést (107), bár csak eggyel előzte meg a felcsúti Szappanos Pétert (106). A legtöbb kapott gól nélküli mérkőzést (10) is a ZTE kapusa hozta le holtversenyben a győri Samuel Petrással.

♦ Mindössze két kapus, Popovics Ilija (Kisvárda) és Gundel-Takács Bence játszotta végig a bajnokságot, őket a társgólkirály Lukács Dániel (Puskás Akadémia) követi, aki mindössze 116 percet hiányzott a pályáról.

♦ A bajnokság legfiatalabb játékosa Andrej Vasziljevics, az MTK középcsatára volt, aki 16 évesen, 1 hónaposan és 7 naposan lépett pályára a Nyíregyháza ellen, a legidősebb pedig a paksi Böde Dániel, aki 39 éves, 6 hónapos és 22 napos volt, amikor a záró fordulóban beállt a DVTK ellen. 

♦ A 2025–2026-os idény legértékesebb csapatába a Transfermarktnál nyolc ferencvárosi, két győri és egy Puskás Akadémia-játékos került be. A tizenegy így fest: Dibusz Dénes (FTC, 1.5 millió euró) – Cebrail Makreckis (FTC, 1 millió euró), Ibrahim Cissé (2.5 millió euró), Toon Raemaekers (FTC, 2.5 millió euró), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia, 1.2 millió euró) – Mohammed Abu Fani (3 millió euró), Vitális Milán (2 millió euró) – Bamidele Yusuf (FTC, 2.5 millió euró), Gavriel Kanikovszki (FTC, 4 millió euró), Schön Szabolcs (ETO, 1.2 millió euró) – Franko Kovacevic (FTC, 2 millió euró). 

 

