A magyar válogatott center lett a hét játékosa az Euroligában

2026.04.04. 13:45
Nathan Reuvers (középen) remekelt a Valenciában (Fotó: Getty Images)
Valencia Nathan Reuvers kosárlabda Euroliga
A Valenciában szereplő Nathan Reuvers lett a 35. forduló legjobb játékosa a férfi kosárlabda Euroligában.

A Valencia 94–81-re győzte le a Virtus Bolognát a férfi kosárlabda Euroliga legutóbbi fordulójában, és a sorozat közleménye szerint a hét játékosának Nathan Reuverst választották.

A 2024-ben magyar állampolgárságot szerző amerikai center klubrekordnak számító 33 ponttal segítette csapatát: mind az öt hárompontos próbálkozása sikeres volt, nyolc kétpontosa közül hetet dobott be, öt büntetőjéből csak egyet hibázott el. Emellett 10 lepattanót is begyűjtött.

Reuvers 44-es teljesítményindexe (PIR) is klubrekord, az eddigi csúcsot 42-vel Bojan Dubljevics tartotta, aki 2019. december 27-én remekelt a Fenerbahce elleni idegenbeli mérkőzésen.

A 27 éves Reuvers a második valenciai, aki a forduló legjobbja lett, előtte ez a 27. fordulóban Jean Monterónak sikerült.

 

