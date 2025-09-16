Az Eb-győzelem után műtét vár a német kosárlabda-válogatott szövetségi kapitányára

A Sport beszámolója szerint a német férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya, Álex Mumbrú nem vett részt a szervezett ünnepségen, amelyet azt követően tartottak, hogy csapata megnyerte az Európa-bajnokságot. A korábbi kiváló játékos Rigából nem tudott közvetlenül hazautazni a csapattal, helyette rögtön Barcelonába szállították, hogy orvosi vizsgálaton vegyen részt. Az ok: Mumbrúnál a torna közben hirtelen hasnyálmirigy-gyulladás lépett fel.

A barcelonai tesztek aztán kimutatták: az edző még nem épült fel korábbi betegségéből, és legalább két hétig kórházban kell maradnia. Ezt követően pedig műtét is vár rá, amelynek során majd eltávolítják az epehólyagját.

Mumbrú már akkor tapasztalta a betegség tüneteit, amikor a német válogatottal megérkezett a finnországi Temperébe, ahol csapata az Európa-bajnokság csoportkörében szerepelt. Emiatt már akkor kórházba kellett szállítani, és csak a Rigában lejátszott második fordulóra tért vissza a csapathoz – bár láthatóan legyengült fizikai állapotban. Helyét addig segítője, Alan Ibrahimagic vette át a csapatnál.

Ami biztos, hogy Mumbrú most egy ideig nem vezethet újra edzést csapatának, ugyanis az orvosok szerint mindenek előtt pihenőre van szüksége, egészen addig, amíg fel nem épül a hasnyálmirigy-gyulladásból és az operációból.

Németország egyébként 32 év után megnyerte az Európa-bajnokságot, miután a döntőben fordulatos meccsen, 88–83-ra legyőzte Törökországot. Mumbrú pedig azon kevesek egyik lett, akik játékosként és szövetségi kapitányként is megnyerték a kontinenstornát.