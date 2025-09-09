Nemzeti Sportrádió

A törökök jutottak be elsőként a férfi kosárlabda Eb elődöntőjébe

2025.09.09. 17:56
Fotó: fiba.basketball
Lengyelország Törökország férfi kosárlabda Eb
A férfi kosárlabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében Törökország 91–77-re legyőzte Lengyelországot, így elsőként bejutott az elődöntőbe.

 

A szorosabb első negyed után a törökök 14 ponttal elhozták a második játékrészt. A harmadik 10 percben a törökök már 23 ponttal is vezettek, azonban a lengyelek fokozatosan csökkentették a hátrányukat. A záró szakaszban nyolc pontra is felzárkóztak, de az utolsó percekben Sehmus Hazer és Ercan Osmani triplái végleg megtörték a lengyel ellenállást. Törökország 91–77-re megnyerte a találkozót. Alperen Sengün 19 pontot termelt, de rajta kívül még hatan (!) értek el legalább tíz pontot a győztes csapatból.

Sengün mindössze 25 perc alatt tripla duplát ért el (a 19 pont mellett 12 lepattanót szerzett, 10 gólpasszt adott), ezzel 23 évesen minden idők legfiatalabbjaként vitte véghez ezt a bravúrt az Európa-bajnokságok történetében.

A törökök az esti litván–görög csata továbbjutójával játszanak a döntőért.

KOSÁRLABDA
Férfi Európa-bajnokság, Riga
Negyeddöntő
Törökország–Lengyelország 91–77 (19–19, 27–13, 19–18, 26–27)
Később
20.00: Litvánia–Görögország

Szerdán
16.00: Finnország–Grúzia (Tv: M4 Sport)
20.00: Németország–Szlovénia (Tv: M4 Sport)

 

