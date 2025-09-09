Nemzeti Sportrádió

Rapport remizett, Szjugirov nyert a Grand Swiss-tornán

R. P.R. P.
2025.09.09. 20:24
Fotó: FIDE
Címkék
sakk Szjugirov Szanan Szamarkand Gaál Zsóka Rapport Richárd FIDE Grand Swiss
A Szamarkandban zajló FIDE Grand Swiss-sakktorna 6. fordulójában Szjugirov Szanan nyert, Rapport Richárd remizett, és a nőknél Gaál Zsóka is döntetlent ért el.

 

Érdekesség, hogy Szjugirov a nőknél vb-döntős Alekszandra Gorjacskina ellen nyert, mivel az orosz nem a nőknél, hanem a nyílt versenyben indult.

A 11 fordulós FIDE Grand Swiss viadal fontos torna a világbajnoki ciklusban, ugyanis az első két helyezett indulhat majd – a nyílt mezőnyben és a nőknél is – a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján.

SAKK, FIDE GRAND SWISS, SZAMARKAND
Nyílt torna (11 forduló)
6. forduló
Abhimanyu Puranik (indiai, 2640)–Rapport Richárd (2711) döntetlen
Alekszandra Gorjacskina (orosz, 2528)–Szjugirov Szanan (2627) 0:1
Az állás: 1. Parham Magszudlu (iráni, 2692) 5 pont, 2. Abhimanyu Mishra (amerikai, 2611) 4.5, 3. Arjun Erigaisi (indiai, 2771) 4.5, …34. Rapport Richárd (2711) 3.5, …60. Szjugirov Szanan (2627) 3
Női torna (11 forduló)
6. forduló
Gaál Zsóka (2388)–Lela Javakisvili (grúz, 2434) döntetlen
Az állás: 1. Rameshbabu Vaishali (indiai, 2452) 5 pont, 2. Katyerina Lagno (orosz, 2505) 5, 3. Kuo Csi (kínai, 2371) 4.5, …24. Gaál Zsóka 3

 

