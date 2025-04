Női kosárlabda NB I: vendégként nyert a Dávid Kornél Akadémia

A vendégek legjobbja Makenna Marisa, a klub történetének első légiósa volt: az amerikai játékos 32 ponttal járult hozzá a sikerhez.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

E.ON ELTE BEAC–Dávid Kornél KA 70–75 (21–19, 17–24, 17–20, 15–12)

Budapest, Gabányi László sportcsarnok, 350 néző. Vezette: Rácz Zs., Szilágyi, Nepp

BEAC: Rakita, M. MOORE 28/12, DRAHOS 19/9, KOCH 10/6, Vég-Dudás 4. Csere: Bajzáth 2, Bálint P. 6, Dobó 1. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

DUNAÚJVÁROS: Varga S., MARISA 32/18, Katona B. 3, LAUFER 14/3, P. JOHNSON 13. Csere: Takács D. 3, Szűcs L. 2, Hegedűs J. 8, Dávid. Edző: Szentpáli Gergő

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–9. 8. p.: 14–19. 13. p.: 26–32. 17. p.: 28–42. 20. p.: 38–43. 23. p.: 40–50. 28. p.: 53–57. 32. p.: 55–66. 36. p.: 57–69. 39. p.: 64–73

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – Ellenfelünk jól kihasználta, hogy belső poszton hiányosak vagyunk, emiatt több támadó lepattanót is szedtek. Támadásban viszont a zónavédekezés ellen most erőlködtünk. Makenna Marisa extra teljesítményéhez gratulálunk, igaz, nagyban asszisztáltunk ehhez. Büszke vagyok, hogy tetemes, tizenhat pontos hátrányból sikerült felzárkózni, ez mutatta, hogy volt tartása a csapatnak.

Szentpáli Gergő: – Újonc csapatként büszke vagyok a megszerzett kilencedik helyhez, a győzelem tökéletes lezárása volt a hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel tarkított szezonnak. Huszonöt év után méltón képviseltük az A-csoportban Székesfehérvárt és a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiát is. Bízunk benne, hogy a jövőben lesz folytatása a megkezdett munkának.