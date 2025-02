Studer Ágnes már erősít és bízik a visszatérésben

December 7-én, a Vasas elleni idegenbeli mérkőzésen sérült meg Studer Ágnes, a női bajnokságban jelenleg 4. helyen álló NKA Universitas Pécs karmestere.

„Előrenyújtott kézzel hasra estem, és éles fájdalmat éreztem a vállamban − idézte fel a tavalyi sajnálatos eseményt a Nemzeti Sport kérdésére válaszolva a 26 éves magyar válogatott hátvéd. − Két hét múlva az lett a diagnózis, hogy leszakadt a labrum, azaz a porcgyűrű a vállamban. Így nehéz játszani, főleg mert instabilnak éreztem, nagy ütközésnél, esésnél kiugorhat a vállam, ami már töréssel is járhat. Több orvos is megvizsgált, közben óvatosan, csökkentett játékidővel és limitált feladatokkal azért játszottam, január 25-én a Szekszárd elleni bajnoki óta viszont nem kosárlabdázok, csak gyógytornázok. Az a feladatom, hogy a porcgyűrű körüli izmokat megerősítsem, ezért márciusig nem is lépek pályára, ezt találtuk a legjobb megoldásnak.”

A nyáron Pécsre szerződő irányító tudja, hogy ennek a módszernek sem garantálható, sőt, erősen kétséges a sikere, de úgy döntött, először ezzel próbálkozik, hátha elodázható az operáció. Eközben a csapatot újabb sérülés sújtotta, január 16-án a spanyol Girona elleni Európa-kupa-nyolcaddöntő visszavágóján – amelyet követően a baranyai együttes kiesett a sorozatból – a szerb hátvéd, Nadija Szmailbegovics combizomszakadást szenvedett, és ebben az idényben már nem játszhat. Az NKA így januárban szerződtette a 35 éves olasz-ausztrál Nicole Romeót.

„Jelenleg túl nagy a kockázata annak, hogy rásérülhetek, még a vállvédő használata ellenére is, és akkor nagy lenne a baj − folytatta Studer. − A cél, hogy olyan jól megerősítsem a vállam közelében lévő izmokat, hogy nagy ütközés, lökés esetén is megtartsa a vállam a helyén. Hiszek abban, hogy elkerülhető a műtét, legalább az évad végéig. Szerencsére a klub nem helyez rám semmiféle nyomást, rám bízták, mikor érzem elég erősnek magam a játékhoz. Jól érzem magam itt, nagyon szeretném, ha mielőbb visszatérhetnék, a lelkiismeretem nem engedné, hogy ha nincs túl nagy kockázat, akkor ne játsszak.”

Studer így nem volt ott a női válogatott utolsó két Európa-bajnoki selejtezőjén, amikor a mieink harminc ponttal legyőzték a finneket Diósgyőrben, majd hosszabbításban kikaptak Bulgáriától (ezen a meccsen a sérült Juhász Dorka sem tudott játszani), így lemaradtak a júniusi kontinensviadalról.

„Még az összetartás előtt beszéltem Völgyi Péter szövetségi kapitánnyal, aki támogatott, ám így is borzasztó érzés volt a távolról figyelni a többieket − mondta a Pécs játékosa, aki az első négy selejtezőben átlagban 28 percet játszva 11 pontot és 4.8 gólpasszt jegyzett. − Sajnos ez a kiesés a hazai, őszi, bolgároktól elszenvedett vereség miatt következett be, ott ment el, nem szabadott volna tizenöt ponttal itthon kikapni, még akkor sem, ha tényleg rosszul játszottunk. Ha önkritikusak vagyunk, összességében nem érdemeltük meg, hogy a végelszámolásnál szerencsénk legyen. Ez egyfajta ébresztő volt mindenkinek, aki a válogatottnál érintett, játékos, edző vagy stábtag, mert sokat kell még dolgozni, hogy érett, meghatározó együttesünk legyen. Ezt a nyarat így, hogy nem leszünk ott az Eb-n, a pluszmunkára kell felhasználni, aztán a világbajnoki selejtezőnek sikerre éhesen, felkészülten kell nekivágni.”