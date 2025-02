Juhász Dorka: Nem sok idő lesz a pihenésre

– Sikerült a címvédés az Olasz Kupában. Nehéz volt?

– A bajnoki alapszakasz első felében a Venezia volt az első, a legutóbbi öt egymás elleni meccsünket megnyerte, jó érzés, hogy végre eljött a mi időnk – mondta a Nemzeti Sportnak az Olasz Kupa döntőjében az Umana Reyer Veneziát 54–45-re felülmúló Beretta Famila Schio magyar válogatott magasembere, Juhász Dorka. – Nagyon fontos volt a kupagyőzelem, tavaly is velük játszottuk a finálét, presztízskérdés is volt a győzelem – másfél hét múlva újra találkozunk a bajnokságban.

– Csaptak egy kis mulatságot a győzelem után?

– Nemigen volt rá lehetőség, ettünk egy pizzát, ez volt az ünneplés. Szerdán a Fenerbahcét fogadjuk Euroliga-playinmérkőzésen, nyilván örülünk a hétvégi sikernek, de nagyon kemény meccsek jönnek a következő hetekben, remélhetőleg majd az idény végén fogunk ünnepelni.

– Mi lehet a kulcsa a Fener elleni mérkőzésnek?

– Talán megkönnyíti a taktikázást és a felkészülést, hogy a törököknél mindenki tud kosarat dobni, sok a sztárjátékos. Az a kulcs hazai pályán, hogy agresszívan, tempósan védekezzünk, ne engedjünk könnyű kosarakat. Mivel a Fener is jól védekező csapat, a lehető legkevesebb labdát adhatjuk el, hogy ne használja ki az erősségét, a labdaszerzésből indított gyors akciókat. Nyolcvan pont feletti az átlaga az Euroligában, bízom benne, hogy a hazai pálya segítségünkre lesz. Agresszív játékkal már a kezdő feldobástól szeretnénk megadni a meccs alaphangját, nyertünk korábban a Fener ellen, abból is tudunk erőt meríteni, természetesen győzni akarunk.

– Nagy segítség a hazai pálya?

– Visszagondolva az előző idényre, a Fener ellen telt ház volt, egy fontos mérkőzésre kijön az egész kisváros, a szurkolók jó hangulatot teremtenek dobokkal, dudákkal, s talán a kupagyőzelmünk még nagyobb érdeklődést generál.

– Kardinális kérdés: hogy van a válla?

– Hazudnék, ha azt mondanám, százszázalékos és topformában vagyok. A funkcionális problémák eltűntek, fel tudom emelni a karom, de a dobás továbbra is fájdalommal jár, nem tudom végigvinni a mozdulatot. Nagyon sok terápia és rehabilitáció kellett, hogy valamennyit hozzá tudjak tenni a kupa két meccséhez, de nem voltam százszázalékos. Annak örülök, hogy az MR kimutatta, nincs strukturális sérülés, viszont kissé nehézkes a gyógyulás, nincs sok idő pihenni a fontos mérkőzések miatt, pedig az lenne a legjobb neki. Mindent megteszünk az orvosokkal és a fizioterapeutával, hogy csillapodjon a fájdalomérzet és egyre jobban teljesítsek, miközben reméljük, nem jelentkezik újabb probléma.

– A bolgárok elleni mérkőzés előtt nagyon elkeseredettnek tűnt. Borzalmas volt a kispadról nézni az Eb-selejtezős csatát?

– Nagyon nehéz volt… A finnek elleni meccs utolsó perceiben egy rossz mozdulatnál már éreztem a bajt, akkor lecseréltek, jegeltem a vállam, de dolgozott bennem az adrenalin, bíztam benne, hogy másnapra elmúlik. Így is utaztam el, remélve, hogy csak enyhe húzódás, de a mérkőzést megelőző napi, majd a reggeli gyakorláson sem ment a dobás, nem bírtam felemelni a karomat. Ha csak a fájdalom lett volna, nem gond, beveszek valamit, de funkcionális probléma is fellépett. Szerettem volna ott lenni a pályán, megtenni mindent, hogy legyen esélyünk az Eb-kvalifikációra, de Kovács Ignác doktor úrral is beszélve arra jutottunk, nem fog menni. Újabb pofont kaptunk, nem jutottunk ki, és ez személyes kudarc is, nem tehettem mást, csak a kispadon szurkoltam – hiába.

– Nehéz feldolgozni, hogy továbbra is várnia kell arra, hogy nagy tornán mutassa meg a tudását a válogatottban?

– Az volt inkább a szomorú, hogy mennyire szerettünk volna kijutni az olimpiai selejtező elbukása után az Európa-bajnokságra, mégsem sikerült. Remélhetőleg felállunk ebből is, nincs más lehetőség, dolgozni kell tovább. Fiatalok vagyunk, van még időnk együtt játszani, a jövő évi vébéselejtező újabb motivációt nyújt. Nem lesz könnyű közben az Eb-ről értesülni, amelyen nem veszünk részt, de ki kell hevernünk ezt a pofont. A lelkiismeretünk tiszta, megtettünk mindent, tavaly nyáron a csajok szerencsére kiharcolták a vébéselejtezőt, ami óriási plusz, mindenkit visz előre. Most már jöhetnek a pozitív élmények!