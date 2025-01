A Pécs harminc ponttal megverte a Szekszárdot a női kosárlabda NB I-ben

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

VBW CEKK Cegléd–SERCO UNI Győr 69–100 (12–23, 27–26, 10–29, 20–22)

Albertirsa, 74 néző. V: Pozsonyi, Nepp, Jankovics.

CEGLÉD: Albert 4, MABREY 20/12, FARKAS P. 5/3, SZIRONY 18/6, Barnai 3. Csere: Szerelem-Kobolák 1, Kaid 6/3, Andi 3/3, Örsi, Viszmeg 4, Hévizi 5/3. Edző: Földi Attila

GYŐR: DOMBAI 20/9, Mészáros Á. 3/3, Garbin 8/6, TELENGA 12, KISS V. 17. Csere: Angyal, Dubei 6, Ács 3/3, Wentzel 14/6, Goree 4, Ruff-Nagy 13. Edző: Cziczás László

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–10. 7. p.: 8–17. 12. p.: 14–27. 16. p.: 25–36. 20. p.: 39–49. 24. p.: 39–60. 27. p.: 46–69. 34. p.: 55–82. 37. p.: 62–92

MESTERMÉRLEG

Földi Attila: – Ugyanazt produkáltuk, mint az előző két meccsen, csak egy ideig tudtuk magunkat tartani. Megérdemelt a Győr győzelme, nekünk pedig ki kell tolnunk a jó perceinket, hogy minél tovább tartsanak. Ha ez sikerülne legalább harminc percre, akkor a kevésbé erős csapatok ellen ez már kimondottan jó lenne majd, így ezen dolgozunk a folytatásban.

Cziczás László: – Úgy gondolom, mindkét csapat nagyon küzdött, a Cegléd már-már hősiesen. Mi viszont érvényesíteni tudtuk a fizikai fölényünket, ez volt a két csapat közti különbség. Volt egy periódus, amikor nagyon szépen játszottunk, erre lehet majd építkezni a jövőben.

NKA Universitas Pécs–TARR KSC Szekszárd 97–67 (24–13, 30–18, 22–17, 21–19)

Pécs, 1200 néző. V: Földházi, Söjtöry, Lengyel

PÉCS: Studer 9/3, HELD 22/12, RÁTKAI 14/3, Török 7, REISINGEROVÁ 23. Csere: TÓTH O. 7/3, Olawuyi 2, Zsebe-Weninger 2, Romeo 3/3, Kiss A. 3, Josepovits 5, Hőgye. Edző: Djokics Zseljko

SZEKSZÁRD: Bernáth 3/3, Holcz 2, Mányoky 6, WESTBELD 17, HIGGINS 14/3. Csere: BEJEDI 19/3, Piestrzynska 4/3, Szücs G. 2, Nyári. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–2. 7. p.: 17–7. 12. p.: 28–20. 18. p.: 48–27. 23. p.: 59–36. 36. p.: 64–39. 31. p.: 78–48. 37. p.: 91–59

MESTERMÉRLEG

Djokics Zseljko: – Nagyon jó kosárlabdát játszottunk támadásban, illetve védekezésben egyaránt. Majdnem száz pontot dobtunk. Igyekszünk visszahozni Pécsre a régi kosárlabda-kultúrát.

Magyar Bianka: – Előre megbeszéltük, csak olyan dolgokkal foglalkozunk, amire lehet ráhatásunk. A Pécs agresszív, néha durva játékával nem tudtunk mit kezdeni. Minden olyan mutatóban alulmaradtunk, ami a harcosságra vonatkozik. Nem olyan edző vagyok, aki ezt eltűri szó nélkül.

TFSE-MTK–BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós 75–37 (18–12, 18–16, 16–0, 23–9)

Csörsz u., 250 néző. V: Major, Földesi Á., Popgyákunik

TFSE: DÚL P. 13/9, SZABÓ F. 14/6, Gyöngyösi 5/3, Manis 7, PRECHTEL 15/3. Csere: Dúl T. 9/9, TÓTH F. 12/3, Király A., Vígh B. Edző: Hegedűs Péter

SZIGETSZENTMIKLÓS: Mingo 8, ZSÁMÁR P. 8/6, Vári, Little 7, Juhász A. 5/3. Csere: Csoma, Rozmán 6/6, Zsámár L. 3/3, Vincze N., Szeitl. Edző: Armaghani Ármin

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–7. 8. p.: 14–9. 13. p.: 24–17. 17. p.: 34–20. 23. p.: 44–28. 28. p.: 53–30. 33. p.: 57–32. 37. p.: 68–37

MESTERMÉRLEG

Hegedűs Péter: – Örülök a győzelemnek, ám mostanában hanyagabbul kezdjük a mérkőzéseket. Térfélcserét követően ezúttal is nagyon ügyesek voltunk, a védekezés volt a kulcs, ott tudtunk szigorítani. Örülök a válogatott szünetnek, mert sok sérültünk van, míg Dúl Panka betegen vállalta a játékot. Remélem, hogy mindenki kipiheni magát a szünetben és újult erővel tudjuk folytatni.

Armaghani Ármin: – A TFSE megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Szégyellem magam a meccs miatt, úgy gondolom, valamiféle változásra van szükség. Most három hétig nem játszunk, úgyhogy van időnk változtatni, hogy a csapat teljesítménye jobb legyen. Ha egy kosárlabdacsapat így jön ki a pályára, ilyen mentalitással, akkor ott valami nagyon nincs rendben, és sajnos eddig nem tudtuk megtalálni az okát, hogy mi az.

E.ON ELTE BEAC–Darazsak Sportakadémia 79–51 (17–11, 25–7, 17–14, 20–19)

Gabányi László sportcsarnok, 100 néző. V: Nyilas, Varga-Záray, Horváth Cs.

BEAC: BAJZÁTH 8, M. MOORE 17/3, DOBÓ 6, OZOLA 14/9, A. JONES 12. Csere: Rakita 9/6, Vég-Dudás 4, Szauter 5/3, Koch 4, Tatai F., Dinnyés. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

DARAZSAK: Völgyi L. 6/3, BAGÓ-KOVÁCS G. 18/9, Sinka-Pálinkás, Marics 5, Jevtovics 8. Csere: Gergő 4, TOMAN R. 10/3, Csaplár-Nagy, Horváth Boglárka. Edző: Szrdjan Radulovics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–5. 8. p.: 15–7. 13. p.: 24–15. 17. p.: 32–18. 23. p.: 48–20. 28. p.: 50–29. 34. p.: 69–38. 38. p.: 75–51

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – Amit a héten gyakoroltunk, elterveztünk, megbeszéltünk, azt végig betartották a lányok a mérkőzésen. Támadásban akadtak mélypontjaink, de a védekezés ezekben az időszakokban is koncentrált tudott maradni, ez átlendített minket a nehézségeken. Valóban nem dobtak jól a soproniak távolról, de ehhez kellettek a lányok is. Nagyon büszke vagyok az egész csapatra, amiért ezen a két, számunkra nagyon fontos találkozón így teljesítettek és meg tudtuk nyerni mindkettőt.

Szrdjan Radulovics: – Ellenfelünk megérdemelten győzött. Rossz százalékkal dobtunk közelről és kintről is, nem reagáltunk jól a hazaiak agresszív játékára sem. Túl sok volt az eladott labdánk, a szerzetteket pedig nem tudtuk értékesíteni. Fiatal csapat vagyunk, benne van, hogy hullámzó a teljesítményünk egyik mérkőzésről a másikra. Azon kell dolgoznunk, hogy ezeket kiküszöböljük és egyenletesen jó teljesítményt tudjunk nyújtani.