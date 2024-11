Nem tudta megszerezni első győzelmét a Győr a női kosár Euroligában, kikapott a DVTK is

Az első negyed közepén szerencsére nem tudott ellépni a prágai csapat, 10–14 után fordított a Győr, majd a 12. percig fej fej mellett haladtak a felek. A játékrész második fele nem alakult jól hazai szempontból, a csehek 42–30-ra elhúzta, ám Angyal Barbara kosarainak is köszönhetően mínusz ötre feljött a magyar együttes, és a nagyszünet után egyenlített is. Továbbra is szorosan alakult a találkozó, és a kisalföldiek olyannyira bírták tartani a tempót, hogy a 31. percben Angyal triplájával hat ponttal vezettek is. A folytatásban viszont nem jöttek a győri pontok, a következő hat percben csak hármat sikerült szerezni. Ezt ki is használta a Praha, és a hajrában ugyan még próbált kapaszkodni a Cziczás László csapata, végül ötpontos vereséget szenvedett., vagyis továbbra sincs meg a csapat első sikere az Euroliga idei kiírásában.

A csoportnegyedikként a szereplését decembertől az Európa-kupában folytató Győr szerdán a spanyol Valenciát fogadja a csoportkör zárásán.

Bridget Carleton (fehérben) és társai végül alulmaradtak a csehekkel szemben (Fotó: fiba.basketball)

A legfontosabb dologra már szerda este fény derült: a csütörtökön az olasz Schio vendégeként pályára lépő DVTK Hun-Therm esélyei javultak a továbbjutást illetően, mivel a francia Landes Basket legyőzte a spanyol Salamancát a nő Euroliga A-csoportjának 5. fordulójában, így a borsodiaknak két lehetősége maradt a folytatást illetően. Nyer Olaszországban és aztán akár egyetlen ponttal Salamancában, vagy kikap a Schiótól, de jövő héten öt ponttal legyőzi a spanyolokat idegenben. Persze szerda este és csütörtök délelőtt a tréningeken Kányási Veronikáék számára nem a matek volt előtérben, hanem a felkészülés az idei Olasz Kupa-győztes – amely már a további eredményektől függetlenül kvalifikálta magát a következő csoportkörbe – elleni meccsre.

Az előző hétvégén hazai rangadón lett oda a Schio veretlensége a bajnokságban, egy hatalmas leolvadás után kikaptak a Veneziától. Ez volt az első meccse a csapatban a horvát válogatott Ivana Dojkicnak, aki másfél évet játszott korábban Szekszárdon, és a nyáron WNBA-bajnok lett a New York Libertyvel, igaz, a döntőben nem került pályára, ellentétben a Minnesota magyar válogatott középjátékosával, Juhász Dorkával, aki három meccsen kapott lehetőséget. Sok hibával és kapkodással indult a meccs, de a 7. percben hazai időkérés törte meg a játékot, miután a lett Aleksa Gulbe hárompontosával meglépett a DVTK öt ponttal a helyszínen szurkoló majd harmincfős diósgyőri tábor örömére. Az észt bedobó az első negyedben nyolc pontig jutott, a borsodi együttes pedig 23-ig.

Sajnos a túloldalon a litván Kitija Laksa is ritmust fogott, de összeszedetten játszott a magyar bajnok, s a 13. percben már 11 ponttal vezetett. Laksa elképesztő dobóformájának köszönhetően a 18. percben triplányira jött fel a 11–2-es etapot produkáló Schio, amely sokkal agresszívebben védekezett a fordulást követően, és a 25. percben a feljavuló francia Janelle Salaün hárompontosával a vezetést is átvette. Costanza Verona fürgesége és ponterőssége okozott gondot a magyar együttesnek, a villámléptű irányító nagyon felpörgette a hazaiakat, akik megléptek 11 ponttal, miközben a pontszerzéssel is meggyűlt a baja a DVTK-nak, amely egyre nagyobb hátrányba került, és végül simán kikapott – a hajrában még felforrósodott a hangulat az egyébként hűvös csarnokban, mert Kayla Charles és Salaün kakaskodott játékon kívül is egy-egy technikai hibáért, előbbi így kipontozódott. Ezzel eldőlt, a DVTK csak akkor juthat tovább, ha legalább öt ponttal nyer jövő héten a spanyol Salamanca vendégeként.

SERCO UNI GYŐR–ZVVZ USK PRAHA (cseh) 76–81 (21–20, 16–22, 24–16, 15–23)

Győr, 500 néző. V: Yalman (török), Tomic (horvát), Güngör (török)

GYŐR: Dombai 2, Dubei 6, CARLETON 12/3, TELENGA 11, KISS V. 14/3. Csere: Wentzel 2, Bach 4, Goree, GARBIN 13/9, Angyal 12/6. Edző: Cziczás László

PRAHA: Voracková 7/3, CAZORLA 11/3, CONDE 8, AYAYI 19/15, B. JONES 21. Csere: Vyoralová, Hof 5, Harrison 10/3. Edző: Natalia Hejková

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–8. 6. p.: 14–14. 12. p.: 24–24. 15. p.: 26–29. 18. p.: 30–40. 23. p.: 42–42. 27. p.: 54–55. 29. p.: 61–58. 31. p.: 64–58. 34. p.: 64–66. 36. p.: 67–72. 38. p.: 74–77

MESTERMÉRLEG

Cziczás László: – Megérdemelten nyertek a vendégek, de kis szerencsével mi is győzhettünk volna. Hét új játékosunk beépítése hosszabb folyamat, de a csapat ma valamit megmutatott a jövőben remélt játékból.

Natalia Hejková: – Nagyon örülök a továbbjutásnak, taktikánk az első félidőben működött jobban. Később hibák csúsztak a játékunkba, ezért közel tudott maradni a Győr, de így legalább gyakoroltuk az idegek végjátékát.

Tudósított: Mohay Gábor

A csoport másik, szerdai mérkőzésén: Valencia (spanyol)–Venezia (olasz) 83–72

Az állás: 1. Valencia 9 pont, 2. Praha 8, 3. Venezia 8., 4. Győr 5

BERETTA FAMILA SCHIO (olasz)–DVTK HUN-THERM 71–57 (16–23, 16–14, 15–9, 24–11)

Schio, 800 néző. V: Dahra (francia), Perlic (horvát), Parlak (török)

SCHIO: Verona 17/6, Dojkic 7, SALAÜN 15/3, Keys 5/3, Andre 3. Csere: LAKSA 21/15, Juhász D. 3, Bestagno. Edző: Jorgosz Dikeulakosz

DVTK: Kányási 6, CHARLES 15, Lelik 6, Jovanovics 5/3, Grigalauskyte. Csere: TADIC 14, Gulbe 11/6, Miklós. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–6. 5. p.: 9–6. 8. p.: 9–16. 10. p.: 11–21. 14. p.: 21–33. 18. p.: 32–35. 23. p.: 37–37. 25. p.: 42–39. 28. p.: 44–44. 34. p.: 56–48. 37. p.: 63–49

Kipontozódott: Keys (38. p.) Charles (39. p.), Andre (39. p.), Jovanovics (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – A szélesebb rotáció döntötte el a mérkőzést. A második félidőben nem tudtunk kellően frissíteni a padunkról, miközben a hazaiak belehajszoltak minket húsz eladott labdába, ezzel nem lehet meccset nyerni. Most harminc percig sikerült koncentrálni, a jövő héten Salamancában negyven kell, és akkor lehet esélyünk a győzelemre. A Schiónak szerintem ott a helye a hatos döntőben.

A csoport másik, szerdai mérkőzésén: Landes (francia)–Salamanca (spanyol) 59–58

Az állás: 1. Schio 9 pont, 2. Landes 8, 3. Salamanca 7, 4. DVTK 6