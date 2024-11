Előtérbe kerülhet a matek

KIVÁLTSÁGOS HELYZETBE került az Európa-bajnoki selejtezőben Törökország és Svédország a novemberi FIBA-ablak 3. és 4. fordulójában, és erre a jelenlegi helyzetben magyar szemüvegen keresztül sóvárogva és irigykedve nézhetünk. Aki nem tudná, válogatottunk − amely a tavaly novemberi első két játéknapon (még Székely Norbert irányításával) repülőrajtot vett, a finneket idegenben 11, a szlovénokat Sopronban 19 ponttal verte meg − múlt csütörtökön arculcsapásként felérő vereséget szenvedett Miskolcon a bolgároktól (68−83), majd három nappal később Ljubljanában is kikapott (74−68). Ezzel meglehetősen kellemetlen helyzetbe hozta magát, ugyanis a szlovénok pont­előnybe kerültek, és ha februárban nem botlanak idegenben Bulgária vagy otthon Finnország ellenében, Völgyi Péter szövetségi kapitány csapata úgy is csak második lehet a B jelű kvartettben, ha megnyeri a hátralévő két meccsét (itthon a finnek, idegenben a bolgárok ellen).

De térjünk vissza még a törökökhöz és a svédekhez, akik foglalhatnák is a repülőjegyeket a június 18–29. közt rendezendő kontinensviadalra, ha tudnák, melyik csoportba/országba kerülnek… Ez ugye még nem dőlt el, az Eb csoportkörét ugyanis négy országban (Olaszország, Németország, Csehország és Görögország) rendezik, a négy házigazda automatikus résztvevő, ezért is játszik külön kvartettben, s a nemzetközi szövetség (FIBA) csak a selejtezősorozat lezárulta után készíti el a csoportbeosztást. A törökök a románokat ütötték ki, és nyertek Szlovákiában 15 ponttal, így hibátlanul vették ezt az etapot is, és 4−0-s mérleggel kvalifikálták magukat a jövő nyári viadalra az F-csoportból. A 2014-ben világbajnoki 4., 2011-ben Eb-ezüstérmes válogatott első számú pontfelelőse és legjobbja „természetesen” egy honosított amerikai, a Galatasaray centere, Teaira McCowan volt ezúttal is (ne felejtsük el, a mieink vereségeinek két fő „okozója” is honosított amerikai center volt).

Ami a D-csoportban szereplő svédeket illeti, ők némi segítséggel, de hasonlóan 4–0-val tették biztossá szereplésüket a kontinensviadalon, mert miközben három ponttal megverték a briteket, a másik meccsen az észtek nyertek a dánok ellen, így már nem lehet lelökni a kék-sárgákat az élről. Svédország kvalifikációja csak részben meglepő, hiszen nem épp acélos négyesbe került, viszont az előző Eb-re nem tudott kijutni, és legjobb eredménye is csak egy 5. hely még 2019-ből.

Visszakanyarodva a magyar esélyekhez, egy biztos: februárban mindkét meccset meg kell nyernie a csapatnak, és még ha így is lesz, akkor sem biztos az Eb-részvétel. Miért? Mert ha a szlovénok is győznek kétszer, pontelőnnyel megnyerik a kvartettet, a mieink pedig másodikok lesznek. Ezután már tényleg csak reménykedni lehet, ugyanis a versenykiírás szerint a nyolc négyes első helyezettjei mellett a négy legjobb második szerez kvalifikációt (ahogy említettük, a házigazdák automatikus résztvevők a 16-os mezőnyben). Juhász Dorkáék ez esetben 4/2-es győzelem/vereség mutatóval állnának, ami nem rossz, de nem is jelent garanciát a továbbjutásra. A másik hét négyes várható eredményeire csak tippelni lehet: az A-csoportban van esély, hogy a második ne 4/2-vel végezzen, elképzelhető, hogy sem a horvátok, sem a hollandok nem tudják mindkét hátralévő találkozójukat megnyerni. Hasonlóra még talán a G-, az F- és az E-csoportban lehet számítani, s ha mindegyikben nekünk kedvezően alakulnak az eredmények, akkor „megvagyunk”, azaz lesz négy rosszabb győzelem/vereség mutatóval záró válogatott. Ha pedig mégsem, akkor az összesített kosárkülönbség dönt, ami egyelőre plusz nyolc a mieinknek, s hacsak nem verjük meg nagyon − körülbelül 30 ponttal − a finneket, akkor nem a legjobb pozícióból várjuk az összevetést…