Újabb csalódás, Szlovénia is legyőzte Magyarországot női kosárlabdában

A délelőtti dobóedzésen már vidáman gyakorolt az esti, szlovénok elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő magyar női válogatott, amit jó jelnek vehettünk, hiszen úgy tűnt, a csapat tényleg túltette magát a csütörtöki, bolgárok elleni miskolci váratlan vereségen (68–83). A foglalkozáson már specifikus figurákat is átvettek Juhász Dorkáék, amit a hazaiak finnek elleni győzelmének kielemzése indokolt. A Famila Schio magasbedobóját már a szombat esti tréninget megelőzően baráti öleléssel köszöntötte olaszországi klubedzője, a görög Jorgosz Dikeulakosz, aki egyben Szlovénia szövetségi kapitánya, s hogy a mieink bájos középjátékosát mindenhol kedvelik, azt bizonyította, hogy az ellenfél honosított amerikai centere, a 2023-ban szintén a WNBA-s Minnesota Lynxben pattogtató Jessica Shepard is gyakran pacsizott a pécsi születésű játékossal. Volt rá lehetősége, hiszen az elegáns szálloda éttermében egymás mellett, ugyanabban az idősávban étkeztek a csapatok. Vasárnap délelőtt a magyar férfiválogatott, amely november végén a törökökkel találkozik négy nap alatt kétszer az Eb-selejtezőben, szövetségi kapitánya, Gasper Okorn is meglátogatta az együttest a hotelben, s a szlovén szakember úgy vélte, kemény csata vár a hölgyekre, mert a hazaiak nagy önbizalomra tettek szert a finnek magabiztos idegenbeli legyőzésével (82–64) és Shepard több mint biztató (29 pont, 23 lepattanó, négy gólpassz) debütálása okán.

A mérkőzés helyszínén, a kertvárosi a Kodoljeva Hallban körülbelül kétszázan tapsolták meg a melegítésre kifutó szlovén együttest, amelyet a mieink az 1. fordulóban tavaly novemberben (még Székely Norbert irányításával) 70–51-re vertek meg Sopronban, de aztán a magyar együttes is kifutott a parkettre szórványos taps közepette.

Lelik Réka kosarával kezdődött a meccs, a soproni Zala Friskovec triplával válaszolt, majd Shepardot blokkolta Juhász – a barátság nevében. 3–4-ről 10–4-re fordított a gyorsan játszó vendéglátó, nálunk pedig a cseresor jobban pörgött a kezdőknél, Török Ágnes kiegyenlített a 8. percben. Ekkor Határ Bernadettet meg tudtuk játszani, m volt gond, a csapatjáték is rendben volt, hét gólpassz jutott 18 pontunkra, ami remek egy negyedet követően.

Távolról nem dobtunk jól, pedig próbálkoztunk becsülettel, főleg mert többnyire kiszorítottak minket a palánkjuk alól a hazaiak, s ahogy csütörtökön a bolgárok, most a szlovénok szórták a triplákat (hetet dobtak az első félidőben), az utolsó két percben hármat. Így lett öt pontos előnyük a félidőre – el-elcsúsztunk a védekezésben, sokszor maradt üresen egy szlovén a hárompontosvonalon kívül, ráadásul nyolccal több lepattanót gyűjtöttek a hazaiak a mieinknél.

Kapkodás, rengeteg hiba és rossz passz jellemezte az első két percet a fordulást követően, Studer Ágnes két középtávoli kosara és Határ blokkja nyugtatta meg kicsit a csapatot, amely egy pontra zárkózott fel, ám ezután ismét hat ponttal meglépett a szlovén együttes. Folyamatosan üldöztük az ellenfelet, s egy ponttal megnyertük a harmadik negyedet, de még hárommal le voltunk maradva. Ebből bő másfél perc után 11 lett, Völgyi Péternek időt kellett kérnie. A csapatkapitány fújt riadót, Dubei Debóra két triplájával visszajöttünk ötre, majd Határ büntetőivel triplányira. Friskovec demoralizáló hármasai után Juhász ziccert hibázott, Tina Cvijanovic jó triplája pedig az jelentette, elment a meccs, az Eb-re kijutás pedig távolabb került a láthatáron…

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 4. FORDULÓ

SZLOVÉNIA–MAGYARORSZÁG 74–67 (19–18, 20–16, 13–14, 22–19)

Ljubljana, 900 néző. V: Obertová (szlovák), Güngör (török), Ciopanosz (görög)

SZLOVÉNIA: Bartelme, FRISKOVEC 23/15, SIVKA 10/6, SHEPARD 17, LISEC 15/6. Csere: Jelenc 3/3, Debeljak, Sambolic, Cvijanovic 6/6, Ceh. Szövetségi kapitány: Jorgosz Dikeulakosz

MAGYARORSZÁG: STUDER 11/3, Dubei 11/9, Lelik 7/3, Juhász 5, Kiss V. 5. Csere: HATÁR 15, Török 5, Papp 6, Dombai 2, Kányási. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–4. 5. p.: 10–4. 8. p.: 12–12. 13. p.: 22–18. 16. p.: 26–21. 19. p.: 36–29. 24. p.: 39–38. 26. p.: 46–40. 32. p.: 59–48. 36. p.: 61–58. 39. p.: 72–63

MESTERMÉRLEG

Jorgosz Dikeulakosz: – Nehéz mérkőzés volt egy nagyszerű csapat ellen, amely Európa elitjébe tartozik. Ám ebben a pár napban bizonyítottuk, nekünk is remek együttesünk van. Jól játszottunk, kitűnően dobtunk távolról. Ez a válogatott nagyszerű keveréke a fiataloknak és a rutinosabb játékosoknak, azt hiszem, szép jövő előtt állunk.

Völgyi Péter: – Tudtuk, hogy a lepattanózás lesz a mérkőzés kulcsa, sajnos ebben egyértelműen fölénk nőttek a szlovénok. Jól tapadtunk rájuk a meccs folyamán, de várható volt, hogy a végjátékban idegeben minimális esélyünk lesz megfordítani a találkozót, de erre az utolsó negyed derekán volt esélyünk. Sajnos könnyű dobások hibáztunk el ebben az időszakban így megérdemelt a szlovén siker. Remek nyár után egy rosszul sikerült ősszel folytattuk a munkát, sokkal többet vártunk ettől a két mérkőzéstől, remélem jól tudjuk majd felhasználni az itt gyűjtött tapasztalatokat, és februárban ki tudjuk harcolni az Eb-részvételt.