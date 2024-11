Dubei Debóra: „Ezt az esélyt sajnos elpackáztuk...”

– Aligha úgy sikerült ez a nemzetközi válogatott program, ahogy azt tervezték: tizenöt pontos vereség Bulgáriától Miskolcon, hétpontos vereség Ljubljanában. Miben látja a kudarcok okait?

– Nagyon sajnálatos, hogy a novemberi szereplés így sikerült – válaszolta a Nemzeti Sportnak Dubei Debóra, a magyar válogatott csapatkapitánya, aki 11 pontot, három gólpasszt és két lepattanót szerzett a szlovénok 74–67-es győzelmével záruló összecsapáson. – Nehéz megfogalmazni, rámutatni, hogy pontosan hol csúsztunk el és miért lett két vereség a vége. A nyáron a világbajnoki előselejtezőt megelőzően, majd Ruandában tudtunk először együtt dolgozni az új szövetségi kapitánnyal, Völgyi Péterrel, és kezdtük elsajátítani az új játékrendszert, ami sikerült is, ezt a torna megnyerése is bizonyította. Most, idény közben kevesebb időnk van gyakorolni, ahogy másnak is. Keresem az okokat, hogy ezen a két meccsen miért nem tudtuk megvalósítani az eltervezetteket, de még nem nagyon találtam megfelelő válaszokat. Nem tudok kiemelni konkrétumot magyarázatként, voltak klassz dolgaink, de mindkétszer jobb volt nálunk az ellenfél, azaz nem teljesítettünk elég jól.

– A védekezéssel volt a legnagyobb gond, a két találkozón összesen 157 pontot dobtak az ellenfelek, közte rengeteg, szám szerint huszonkét triplával…

– Nem állt stabil lábakon a védekezésünk a két meccsen, ez kétségtelen. Az ellenfeleink sokkal jobban dobtak távolról, mint mi, de ez nem ott kezdődik, hogy be tudják-e dobni az üres helyzetet, vagy sem, mert ezen a szinten mindenki képes erre. Nem becsültük le egyik riválisunkat sem, s támadásban nagyjából rendben is voltunk, de valóban, a védekezésünk gyenge volt. Nem tudom, ezúttal miért nem volt meg a kellő energia és a szív a jó védekezéshez.

– A hajráig üldözték a szlovénokat, akik harmincöt percen át előnyben voltak, de az utolsó kettőben mintha a házigazda összpontosított volna jobban és ezért lett hét pont a vége oda.

– Nehéz, amikor egy alapvetően kiegyenlített meccsen végig loholni kell a rivális után, és noha ott voltunk a nyakán, egy pontra is feljöttünk, mégsem sikerült fordítani. Most nem jött az a kis plusz, ami átlendített volna minket ezen. Ha átvettük volna a vezetést, talán a szlovénok is elbizonytalanodnak, de most nem volt meg bennünk az a kis tudatosság, amihez nyúlhattunk volna, sőt, demoralizáló triplákat kaptunk. Nem találtuk magunkat, közben könnyű kosarakat kaptunk. Most nem volt meg az ellenszer az egyébként jól játszó szlovénokkal szemben.

– Mindkét csapat honosított egy európai szinten kiemelkedő tudású játékosnak számító amerikai magasembert, akik nyerőembernek bizonyultak: Miskolcon Khaalia Hillsman, Ljubljanában Jessica Shepard főszerepet játszott az ellenfél győzelmében. A magyar válogatott keretében jelenleg nincs ilyen játékos – a történtek fényében és látva, hogy a mezőny jelentős részének van honosított kosarasa, nem érzik úgy, hogy a magyar csapatba is kellene, szükség lenne rá?

– Ez nem a mi döntésünk, ezért nem is számolunk ezzel. A témát le is zárnám, ha a szövetség és a stáb arra a döntésre jut, hogy jön egy honosított, akkor beszélhetünk erről. Mi egymásban bízunk, ez a jelenlegi keret, ezek a játékosok próbálnak a lehető legtöbbet tenni a válogatottért.

– A két vereség legfájóbb következménye, hogy a szlovénok lépéselőnybe kerültek, s ha megnyerik a februári két találkozójukat – Bulgáriában és hazai pályán a finnek ellen –, csoportelsők lesznek, függetlenül attól, önök mit érnek el hazai pályán a finnek és idegenben a bolgárok ellen. Mivel a nyolc kvartettből az elsők mellett csak a négy legjobb második jut ki a kontinensviadalra, veszélybe került a részvételünk. Erről beszélgettek már?

– Szóba került, igen. Ha nyertünk volna Ljubljanában, ez a téma fel sem vetődne… A remény hal meg utoljára, februárban meg kell nyerni a meccseinket, de már nem csak rajtunk múlik. A vasárnapi esélyt sajnos elpackáztuk, de nagy csalódás lenne, ha nem jutnánk ki az Eb-re…

„Sajnos sok változást nem láttunk a csütörtöki, bolgárokkal szemben elveszített meccshez képest, talán annyit lehet megjegyezni, hogy a szlovénok sem szemet gyönyörködtető játékkal győztek le minket. Sok hiba jellemezte a találkozót mindkét oldalon. Szerintem az agresszivitás hiánya okozza a legnagyobb gondot, elsősorban a védekezésünkre gondolok. Az utolsó percekben sorozatos labdavesztéshez vezetett, amikor csapdáztunk vagy nagyon keményen támadtuk az ellenfél játékosait, akik szintén sok labdát adtak el. Talán más lett volna a végkimenetel, ha ezt a lányok többször alkalmazzák. Időnként ötlettelennek tűnik a támadójátékunk, erőteljesen építünk a labdás kettő a kettő elleni helyzetekre, de a sok mozgásból szerezhető könnyű kosárból kevés adódik, márpedig ez fontos a mai játékban, hiszen aki több ilyet szerez, általában meg is nyeri a meccset. Kár, hogy keveset tettünk ezért, mert ezek a szituációk nem jönnek maguktól. Engem nem győztek meg a szlovénok. Sajnálatos a vereségünk, most már reménykedjünk abban, hogy megnyerjük a hátralévő meccseinket és a bolgárok elkapják otthon Szlovéniát” – mondta korábbi háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes játékos. Balogh Judit

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

A B-CSOPORT TOVÁBBI PROGRAMJA

5. FORDULÓ

FEBRUÁR 6.

Bulgária–Szlovénia

Magyarország–Finnország

6. FORDULÓ

FEBRUÁR 9.

Szlovénia–Finnország

Bulgária–Magyarország